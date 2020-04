“Sarnataro est resté seul plusieurs fois, mais a respecté tous ses engagements”

QUATRIÈME (NA). Moment pour dire le moins compliqué pour de nombreux enfants engagés dans le football amateur italien. La crise sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19 a stoppé toutes les ligues, la reprise devenant de plus en plus complexe au fil des jours.

CAPITAINE D’UN NAVIRE DE TEMPÊTE

Dans un tel chaos, un message positif vient directement des amateurs directement de quatrième, où le numéro un du club local a fait un geste de grande responsabilité envers les joueurs qui portaient les maillots des Phlégréens jusqu’à juste avant l’arrêt forcé. Le capitaine de l’équipe l’a rapporté directement, Emilio Ursomanno: «Jamais comme au cours de ces semaines, je n’ai compris quand il est difficile de jouer le rôle de capitaine, une figure vers laquelle se tournent tous les camarades et qui fait le lien avec l’entreprise. – explique le footballeur – Le quatrième football, comme tous les clubs de football, a été confronté à un double problème: d’une part l’interruption du championnat, et d’autre part la difficulté de régler les restitutions des membres et fournisseurs “.

PLAUSE DU PATRON

Malgré une situation difficile pour le moins, le président Nico Sarnataro n’a pas failli à ses engagements: «Nous tenons à remercier notre patron qui, avec un effort énorme et surtout personnel, a gardé la foi dans les engagements pris. Il aurait été facile pour lui de bloquer les paiements, laissé plusieurs fois seul et avec tant de promesses non tenues dans cette situation difficile, mais il ne l’a pas fait et c’est pourquoi au nom de toute l’équipe, je tiens à exprimer toute la gratitude et le respect que il mérite “. En plus de remplir les sommes dues aux joueurs, le numéro un des Phlégréens a également payé tous les fournisseurs de la saison en cours.