Sarpreet Singh décrit la formation et l’apprentissage de Coutinho et Lewandowski

Il n’a fait qu’une seule apparition dans la première équipe du Bayern Munich, mais la starlette néo-zélandaise Sarpreet Singh est l’un des jeunes talents les plus prometteurs du club. Après avoir impressionné pour les réserves du Bayern dans la 3. Liga, il a été appelé dans la première équipe en décembre.

Dans une interview avec Bundesliga.com, le joueur de 20 ans a déclaré qu’il appréciait pleinement l’opportunité de travailler aux côtés de talents de classe mondiale comme Philippe Coutinho et Robert Lewandowski. Plus précisément, Singh a déclaré que la formation avec eux l’avait aidé à réaliser ce qu’il fallait pour atteindre le sommet:

En gros, j’ai appris ce qu’il faut pour être un professionnel à ce niveau. Ce n’est pas facile. Ces gars-là ne deviennent pas qui ils sont sans travailler dur. Pouvoir apprendre des meilleurs joueurs du monde est vraiment spécial. Je continue de travailler dur et d’essayer d’être comme eux. Les avoir dans le vestiaire, les regarder jouer et jouer avec eux, c’est un rêve devenu réalité, mais en même temps, je suis là maintenant, je dois essayer de pousser et de rivaliser avec eux. Mais j’apprends beaucoup de choses chaque jour avec ce genre de gars, et j’essaie d’ajouter tout cela à mon jeu.

Photo par ODD ANDERSEN / . via .

En tant que milieu de terrain offensif, marquer des buts est quelque chose que Singh veut faire aussi souvent qu’il le peut au plus haut niveau, mais perfectionner le métier devant le but est tout sauf facile dans l’élite allemande. Singh a dit qu’il avait beaucoup appris en décomposant et en étudiant chaque détail fini du jeu de Robert Lewandowski. Et en tant que 10 lui-même, il a pu observer de première main comment Philippe Coutinho fonctionne dans des situations serrées avec le ballon:

[Lewandowski] sait marquer des buts! Son record est incroyable, il est une machine à marquer des buts. Pour moi, c’est formidable d’apprendre quelle partie du pied il utilise et à quel moment dans quelle situation, cela se résume à de petits détails spécifiques comme celui-ci. Tout est question de prise de décision. Avec Coutinho, je regarde ce qu’il fait dans les espaces restreints, comment il scanne par-dessus son épaule et sort des situations difficiles. Je joue aussi le numéro 10, donc il n’y a personne de mieux à apprendre que Coutinho.

Singh a également fait l’éloge de ses coéquipiers Joshua Kimmich et Serge Gnabry, deux des joueurs qu’il a dit qui l’ont aidé à s’adapter à la vie avec la première équipe:

Joshua Kimmich et Serge Gnabry ont tous deux été très bons avec moi. Ils m’ont aidé à m’adapter et ils me donnent toujours des conseils. Ils sont faciles à parler et ce sont eux qui m’ont aidé à m’installer dans l’environnement de la première équipe.

Photo par A. Beier / FC Bayern via .

Singh a fait ses débuts en équipe première lors de la victoire de 6-1 du Bayern sur le Werder Bremen, en tant que remplaçant tardif pour Coutinho. Ce fut un moment, dit-il, qu’il n’oubliera jamais. Singh ne savait pas que Hansi Flick allait l’utiliser comme sous-marin, même si le Bayern était bien en avance dans le match:

L’entraîneur ne vous dira jamais si vous allez venir ou non avant un match. Pour moi, c’est comme n’importe quel autre jeu auquel je joue. Je ne change pas mes routines ou quelque chose comme ça. C’est important d’être cohérent, donc je me suis préparé comme je l’ai fait pour tous les autres matchs de ma carrière. Cela ne changera jamais.

Pour moi, c’était une sensation incroyable de faire mes débuts. C’était un rêve devenu réalité. Pour quelqu’un d’origine indienne, grandissant en Nouvelle-Zélande, c’est un grand moment, un moment spécial, et j’espère que je pourrai inspirer la prochaine génération d’enfants à travailler dur et à avancer vers des choses plus grandes et meilleures.