Sarri a besoin d’un miracle pour garder la Juve. En effet, vous avez besoin de la Ligue des champions Primapagina

C’est reparti. La Juve perd, perd mal, la position de Maurizio Sarri revient en discussion sinon pour le moment certainement dans une future clé. Le vrai problème, sur lequel la Juventus réfléchit, n’est pas tant lié au présent ou à l’avenir de Sarri qu’au fait que nous y retournions. Encore une fois. Sans remonter trop loin en 2019, clôturé avec la défaite en Super Cup mais avec un bilan globalement positif. Mais en ces deux mois de 2020, en effet au cours du dernier mois, la Juve a perdu et perdu à Naples, Vérone et Lyon, sans oublier le match nul serré de San Siro contre Milan en demi-finale de la Coupe d’Italie: chaque voyage un pas en arrière, chaque défaite fait plus mal et invite plus de reflets.

LA SITUATION – En résumé, la position du club de la Juventus reste la même, exprimée également par le président Andrea Agnelli ces derniers jours, puis réaffirmée par les personnes directement impliquées: on n’évalue pas le match mais la saison, après tout, la Juve fonctionne sur tous les fronts et les comptes sont finalisés, cela dépend des titres gagnés ou non gagnés. PMais il y a aussi plus. Parce qu’une défaite (une autre) comme celle de Lyon laisse sa marque, sans nécessairement avoir à évoquer des déclarations plus ou moins malheureuses de Sarri lui-même en avant ou après le match. Parce qu’il y a maintenant l’Inter, un carrefour crucial à bien des égards. Parce qu’alors peu de temps après les verdicts de la Coupe d’Italie et surtout les Champions arriveront: un effondrement vertical dans chaque compétition reste difficile à prévoir et tout le monde travaille pour faire revenir la Juve sur la bonne voie, mais à ce stade, il ne peut même pas être exclu et une élimination précoce en Ligue des champions pourrait vraiment faire sauter la banque. Pardon, le banc. latout cela émerge également dans le premier jeu déconnexion entre l’équipe et Sarri qui ne se limite plus aux sensations extérieures, mais commence à se manifester dans les performances et les déclarations (enfin celles de Sarri et Leonardo Bonucci). Le projet était et reste pour le moment de trois ans. Mais aussi l’année dernière, Max Allegri a été confirmé dans le monde entier après son élimination avec l’Ajax. et si quelqu’un pariait sur la présence de Sarri sur le banc de la Juventus pour les prochaines saisons, il gagnerait aujourd’hui une fortune.