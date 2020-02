Sarri a maintenant 180 minutes pour récupérer la Juventus

Lyon est un faux pas qu’un Maurizio Sarri ce n’était tout simplement pas nécessaire. Car la défaite de la Juventus est survenue au premier temps fort de la saison, et elle s’inquiète avant tout des modalités. Le 1-0 peut être remonté, mais entendre un entraîneur dire, fin février, qu’il n’a pas encore réussi à transmettre ses concepts à l’équipe est inquiétant. Plus que le résultat, cela fait peur au jeu, ou plutôt au non-jeu de la Vieille Dame. Aussi et surtout parce que c’est la raison qui a amené les dirigeants de la Juventus à changer cet été. Et si le sarrisme n’existe pas, un substitut, une autre variante, suffirait à Turin. Ce mouvement de balle rapide qui, cependant, par l’aveu de Sarri reste un problème. Et si, en plus d’un jeu pétillant, les résultats commencent également à échouer, les soucis se multiplient.

Le gros sera les 90 minutes de la mi-mars. Le 17, la Juve accueillera Lyon, dans le but d’une petite entreprise: ce ne serait pas numérique, car il suffira de s’imposer 2-0. Mais lors des dix dernières fois où les Bianconeri ont perdu 1-0 au match aller, le retour n’a réussi que trois fois: c’est un chiffre qui donne l’idée d’une petite entreprise, en fait. Et cela ne peut pas laisser Agnelli, Paratici, Sarri et les fans calmes. Avant le retour à Lyon, en revanche, il y aura deux autres pierres cruciales: dimanche (peut-être) il y aura le derby de l’Italie contre l’Inter. Portes fermées ou non, c’est une jonction fondamentale. Car l’environnement attend une réaction véhémente après la défaite de Lyon. Et parce que des affrontements directs le triello passera avec le nerazzurri et la Lazio pour le neuvième championnat consécutif. Ensuite, il y aura le retour en demi-finale de la Coupe d’Italie contre Milan, le premier match vraiment de l’intérieur ou de l’extérieur dans cette aventure de Sarri aux commandes de la Juve. Peut-être que la coupe nationale n’est pas l’objectif principal, mais à ce stade, tout passe des résultats suivants. Et de ce bal qui doit commencer à circuler un peu vite, si le Toscan veut chasser les fantômes, de Guardiola, d’Allegri ou qui que ce soit pour eux, qui ont circulé autour de lui avant le débâcle de Lyon.

Jeu, résultat, tête. Le premier a du mal, le second est là jusqu’ici, mais il manque à Lyon, le troisième touche surtout. Sarri dit qu’il ne peut pas transmettre l’idée d’une possession rapide, Bonucci explique que les onze propriétaires étaient un peu à l’écart de l’échauffement. Comment c’est possible, avant un huitième de finale de Ligue des champions, est une question qu’il faut se poser à Continassa, car les coupes montent avec la tête, avant même avec les mains et les pieds. Contre l’Inter et Milan va servir un autre match, un autre résultat, une autre mentalité. Et soyons clairs: récupérer la Juve ne signifie pas que, sans gagner et convaincre, il peut y avoir des choix soudains en noir et blanc. Parce que ce n’est pas dans le style de la Vieille Dame, et parce qu’au final la différence fera ces 90 minutes de mi-mars, plus que les 180 prochaines. Qui sont pourtant décisives, même dans l’immédiat, pour reporter les jugements négatifs, car aujourd’hui il semble tout noir mais il ne faut pas grand-chose pour changer la couleur de la perspective. Pourvu que vous fassiez un changement. Sous le signe de Sarri, pas de sarrisme.