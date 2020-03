Sarri a osé et a été récompensé, l’Inter éliminé de la course Scudetto | Primapagina

La Juve élimine l’Inter de la course au Scudetto (2-0 aux Nerazzurri désormais potentiellement inférieurs à 6 grâce à la reprise avec la Sampdoria), revient en haut du classement où, vraisemblablement il y en aura beaucoup, car mardi le Conseil fédéral pourrait suspendre, on ne sait pas combien de temps, le championnat. Quand il reprend – s’il reprend – le combat sera avec la Lazio chassant à un moment donné.

Le directeur de calcioomercato.com Stefano Agresti avait raison, qui avait prédit le succès de la Juve, et j’avais tort de dire l’Inter non seulement pour le choc direct, mais aussi pour la conquête du Scudetto. Il y avait cinq raisons qui auraient dû pousser l’Inter à la victoire, mais la Juve (stade sans public) n’a pas souffert d’une et d’une manqué à l’Inter (la concentration féroce et l’envie de submerger l’adversaire). Le match, cependant, plus que perdu par Conte a été remporté par Maurizio Sarri. Juste la formation (à l’extérieur de Pjanic à l’intérieur de Douglas Costa), juste les hommes (Cuadrado est revenu de l’arrière, Ramsey et Matuidi aux côtés de Bentancur), il suffit de changer (Dybala pour Douglas Costa), courage récompensé d’avoir osé, déjà en tête 1-0, avec le pur trident, autrement appelé heavy (Ronaldo, Higuain, Dybala) qui a cassé l’Inter.

La Juve a peut-être joué son meilleur gros match depuis le début de la saison, Lukaku et Lautaro ne se sont pas vus. Mérite de De Ligt et Bonucci, mais toute la phase défensive a été bonne avec de nombreuses balles récupérées par Bentancur qui, contrairement à l’habitude, a eu le mérite de les soutenir en premier et avec une extrême précision. Soudain, les bianconeri ont annulé les rouilles qui les conditionnaient en Ligue des champions, ils ont recommencé à bien fonctionner, ils ont fait tourner le ballon à bonne vitesse et d’excellents changements de terrain qui, comme à l’occasion du but de Dybala (grâce à Bentancur), ont souvent trouvé le destinataire du ballon non marqué. De gros bénéfices apportés à Matuidi dont la présence s’explique non seulement par l’équilibre qu’il parvient à donner, mais aussi avec les tirs (diagonale déviée par Handanovic en première mi-temps) et avec les passes décisives (sa croix basse, au signal d’Alex Sandro , ce qui a conduit à l’objectif de Ramsey).

La longue pause a profité à Sarri. Paradoxalement, la Juve a retrouvé son éclat en s’entraînant, le technicien, avec des choix clairs mais douloureux (l’exclusion de Pjanic, en partie celle de Chiellini et celle de Dybala), a peut-être trouvé la quadrature du cercle. Les propriétaires qui peuvent faire pivoter, compte tenu des récupérations de Khedira et Chiellini, n’ont plus que dix-huit ans, les matchs vont probablement baisser (l’hypothèse de l’arrêt est de plus en plus probable) et la Ligue des champions en profitera également. Où la Juve, plus que face à l’Inter, est attendue par un exploit pour remonter le score de Lyon 0-1.

L’Inter a joué dans la seconde moitié de la première moitié et au début de la seconde moitié. Mais, une fois le premier but marqué (54 « ), s’est effondré. Il s’étirait, le pressage si précis en première mi-temps s’effilochait, dans les espaces médians ouverts et la Juve, qui avait elle aussi souffert, semblait imprenable. Il convient de rappeler que Lukaku et Lautaro étaient complètement disparus. Et, en supposant que c’était dangereux, l’Inter n’a été vu qu’avec des tirs du bord (Barella et deux fois Brozovic) ou de loin (Candreva). Pas grand chose pour une équipe qui avait l’impératif catégorique d’essayer de gagner (il aurait virtuellement atteint la Juve en se plaçant près de la Lazio) et qui jusqu’à l’intervalle se permettait de sortir de la pression de l’adversaire en déchargeant systématiquement à l’extérieur, où les hommes de Sarri n’est pas arrivé à temps.

L’objectif de Ramsey, auquel Cristiano Ronaldo a également participé, a donc été déterminant, même si Dybala (68e) a pensé sceller le résultat avec un changement de visage initié par Bentancur, l’initiative argentine vers le centre, le raffinement de Ramsey pour l’échange au bord de la zone et la conclusion, toujours de Dybala, de l’extérieur gauche. Eriksen, qui est entré pour Barella à la 59e minute, qui est toujours sur le 1-0, a fait peu de différence même si c’était son seul tir vers le but de toute la seconde mi-temps. Erreur, dans la circonstance, de De Sciglio que Sarri a été forcé d’insérer pour les crampes d’Alex Sandro. Mais c’était un épisode.

Le jeu était entièrement consacré à la Juve. Maintenant, en dehors du fléau grave du coronavirus qui menace trop étroitement le football, la Lazio reste. Adversaire très dangereux car il joue sans aucune pression. Le seul avantage des bianconeri: le choc direct à domicile. Pour l’instant c’est prévu en mai, j’ai toujours peur derrière des portes closes. Une absurdité. Bien plus ne peut pas être demandé.

LA TABLE

Juventus 2-0 Inter

Buteurs: s.t. 10 ‘Ramsey (J), 22’ Dybala (J).

Passe décisive: s.t. 22 ‘Ramsey.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (s.t. 33 ‘De Sciglio); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (s.t.14 ‘Dybala), Higuain (s.t.35’ Bernardeschi), Ronaldo. Disponibles Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Danilo, Rugani, Rabiot. Tous, Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (s.t.28 ‘Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (s.t.14’ Eriksen), Young; Martinez, Lukaku (s.t.32 ‘Sanchez). Disponibles Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Valero, Esposito, D’Ambrosio, Biraghi. Tout. Conte.

Arbitre: guide Torre Annunziata.

V.A.R.: Mazzoleni de Bergame.

Expulsé: s.t. 34 ‘Padelli (I) pour les protestations du banc.

Ammonites: s.t. 18 ‘Skriniar (I), 26’ Vecino (I), 34 ‘Brozovic (I), 43’ Ronaldo (J).