Sarri dans l’avenir de la Juve: nécessairement plus que par choix | marché

Maurizio Sarri entre présent et futur, ce qui signifie toujours pour lui la Juventus. Même s’il y a un mois ou un peu plus, la confirmation en vue de la prochaine saison semblait tout sauf sûre au-delà du contrat n’expirant que le 30 juin 2022. Selon le Corriere dello Sport, la décision de la FIFA de continuer indéfiniment quel que soit le moment où il retourne sur le terrain, il irait à la rescousse de Sarri lui-même, qui à ce stade voit la confirmation approcher par la force encore plus que par choix.