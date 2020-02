SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

L’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, a parlé d’Emre Can, qui a été vendu le dernier jour pour être transféré au Borussia Dortmund. Voici ses mots lors de la conférence de presse: “Il y a des situations normales. J’ai trouvé un groupe de 27 joueurs, si parmi ceux-ci il y en a un à deux qui ont du mal à entrer dans un certain contexte cela me semble normal. Ses qualités ne sont pas discutées , d’une autre manière de jouer à Emre Can devient fondamentale. Cela se produit dans tout changement de groupe et de manager. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

01.02 14:57 – Inter, Conte: “Eriksen va bien, joueur qui reçoit immédiatement”

01.02 14:52 – Ds Bologna: “Nous sommes satisfaits de la présence de Mihajlovic”

01.02 14:49 – Sarri: “Emre Can? Dans une autre façon de jouer ça devient fondamental”

01.02 14:47 – Brescia, Gastaldello: “Nous avons montré que nous pouvons jouer avec tout le monde”

01.02 14:40 – Bologne, Danilo: “Belle opportunité, nous savons ce que nous devons faire”

01.02 14:19 – tmwBrescia, Skrabb saute Bologne pour un syndrome grippal

01.02 14:15 – focusUdinese, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 14:14 – liveInzaghi: “Giroud nous aurait aidés. Prochaine semaine importante”

01.02 14:12 – SPAL, Semplici: “Petagna méritait l’occasion de jouer dans un grand match”

01.02 14:05 – liveMilan, Pioli: “Problèmes pour Krunic, Kjaer et Ibra”

01.02 14:05 – liveInter, Conte: “Marché? Je suis un bon prophète. Plus de blessures”

01.02 14:04 – tmwAtalanta, immédiatement un arrêt pour Sutalo: il sera sorti au moins un mois

01.02 14:00 – focus Turin, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 14:00 – liveSarri: “C’est une Juve forte, c’est moi qui dois m’adapter”

01.02 13:57 – Bologna-Brescia, les équipes officielles: Corini avec Torregrossa-Ayè

01.02 13:51 – liveHellas, Juric: “Nous les entraîneurs ne pouvons pas nous connecter. Milan plus tôt”

01.02 13:49 – Juventus-Fiorentina, les joueurs d’Iachini appelés: Igor et Agudelo sont là

01.02 13:45 – focusSPAL, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 13:44 – liveAtalanta, Gasperini: “Le marché? Evaluez-le pour vous”

01.02 13:42 – Atalanta-Gênes, les joueurs de Nicola appelés: d’abord pour Soumaoro et Masiello

01.02 13:34 – Inter, duel avec la Juventus pour Kurzawa en été possible

01.02 13:30 – TOP NEWS 13 heures – En attendant Gervinho. Les mots de Ranieri et Nicola

01.02 13:30 – focus Sassuolo, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 13:21 – liveSampdoria, Ranieri: “Naples fort. Marché? Made the best”

01.02 13:19 – Gênes, Nicola: “Heureux avec le marché, nous avons élevé la barre”

01.02 13:15 – focusSampdoria, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 13:04 – Naples, le club bleu n’abandonne pas: tentative de renouvellement de Mertens

01.02 13:00 – focusRoma, tous les achats et ventes du marché de janvier

01.02 12:49 – Inter, Marotta travaille pour les renouvellements de Handanovic et Lautaro

01.02 12:45 – focusParma, tous les achats et cessions du marché de janvier

1er étage

Deux nouvelles greffes mais surtout l’arrivée de Tottenham de Christian Eriksen. Trois nouveaux joueurs pour Antonio Conte pour donner de l’expérience et des certitudes à un Inter qui se retrouve proche de la Juventus à mi-parcours et veut y jouer jusqu’au bout. Avec cette idée, Marotta et Ausilio …