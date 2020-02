Sarri le bon homme au mauvais endroit: la Juve ne gagnerait même pas avec un match de pénalité Primapagina

De plus en plus perplexe, pas encore entièrement Allegri, mais maintenant prêt à l’embrasser à nouveau. Fans de la Juventus, après le grand match nul avec Milan en Coupe d’Italie, représenter téléchargez Maurizio Sarri, d’où beaucoup était attendu et peu, du moins jusqu’à présent, a été vu. Tout ce qui manque, c’est que la Juventus perd aussi des points avec Brescia, en fait abdiquant le Scudetto, déjà fortement en danger pour la période précédant l’Inter et le retour de Lazio, puis jeLa fête des nostalgiques d’Allegri sera majoritaire.

Chance – pour ainsi dire – que Dimanche, il y a un affrontement direct entre la Lazio et l’Interdonc l’un des deux – sinon les deux – perdra un certain point. Mais en tout cas, le “redde rationem” pour la Juventus sera tout au plus reporté au 1er mars, lorsque le choc avec les Nerazzurri aura lieu au Stadium. Ce serait humiliant que le détesté Antonio Conte réussisse dans le sac de Turin. À ce point le différend – étranger à la maison de la Juve depuis au moins huit ans, c’est à ce moment qu’Allegri s’est présenté à Vinovo – ça deviendra clair.

Certes, Sarri ne sera pas exonéré. A la fois parce que ce n’est pas dans le style de la maison, ou parce qu’elle resterait la Ligue des champions. Mais une équipe dans de telles conditions peut-elle vraiment penser à la gagner? Sera-t-il vraiment capable de transformer une proposition de jeu pauvre et terne en une organisation de style européen?

Difficile de le penser. Si Sarri était déjà né avant, c’est alors que l’équipe était seule en tête avec quatre points d’avance sur l’Inter et quelques bonnes performances de la sienne, encore moins maintenant qui a subi deux défaites en championnat lors des deux derniers matches à l’extérieur (Naples et Vérone) et avec Milan était sur le point d’arriver troisième, cette fois en Coupe d’Italie.

Je répète ce que j’ai écrit après le match avec les Rossoneri: cette Juve, douce et vide, qui exerce une possession de balle stérile et tire une fois au but, peut perdre par tout le monde, Brescia (prochain adversaire) inclus. Même avec une pénalité par match, il ne pourrait rien gagner.

Le problème pour Sarri est d’être la bonne personne au mauvais endroit. Parce que la Juve, comme l’histoire du club et la vocation de ses fans l’indiquent, ça n’a jamais été une équipe qui joue, mais toujours l’équipe qui gagne. Le comment a une importance relative, mais si vous pensez à la force économique du club, ou au chiffre d’affaires et combien il dépense, a dépensé et dépensera à l’avenir pour des joueurs de la plus haute qualité, il est clair que l’option des singles n’est pas du tout aléatoire .

À la Juve, les entraîneurs ont toujours été d’excellents managers de grands champions, managers ou responsables du personnel, comme je les appelais quand j’écrivais dans le Corriere della Sera. Tactique et non-stratèges comme Sacchi les définit lorsqu’il doit faire la distinction entre “non-joueurs” et “joueurs”.

Pour être tout à fait honnête, j’appartiens à cette dernière paroisse, convaincu que je suis que la qualité du jeu aide à gagner et ajoute de la valeur au succès. Cependant, ce n’est pas moi dont je dois parler, mais une perception répandue dans le monde de la Juventus. Avec Sarri, il était d’abord tiède et, à tout le moins, consolé d’abord par le succès de l’Inter Milan puis par la performance convaincante en Ligue des champions. Maintenant, il est déçu et pessimiste parce que La Juve, en plus de mal jouer ou en tout cas pas bien, perd aussi souvent. Et quand il ne perd pas, il souffre, il sauve la peine, luttant pour exécuter les jeux les plus simples.

Qui a été l’architecte du grand changement, c’est-à-dire qui voulait une Juve gagnante mais aussi belle qui conquérirait l’Europe, est Andrea Agnelli qui a beaucoup gagné et touché la Ligue des champions à deux reprises en finale. Il est également le président avec un énorme consensus, car il a arraché Ronaldo au Real Madrid le livrer à une imagination collective dans l’obligation de le projeter dans un avenir magnifique.

Même Ronaldo, comme Sarri, n’a pas pu amener la Juve là où il pensait. Il a souvent fait la différence avec Allegri et fait de même avec Sarri, mais ni en tant qu’individu ni au sein du collectif, il a traîné ses compagnons. Marque et résout souvent, mais joue pour lui-même, négligeant parfois les avantages qu’une passe, au lieu d’un tir, pourrait offrir.

Faut-il dire que Sarri et Ronaldo sont liés au même sort? En partie, oui. Ou gagner, comme Allegri l’a fait, ou échouer. Les voies médianes, à la Juve, n’existent pas.