Sarri: «Naples n’a pas fait grand-chose pour gagner. Whistles? Je sens seulement le tour de co *** oni pour la défaite ‘| Serie A

la Juventus vaincu par le stade San Paolo en Naples. Le résultat final est de 2-1 en faveur des Azzurri. À la fin du match, les mots de l’entraîneur de la Juventus arrivent en conférence de presse Maurizio Sarri:

NAPOLI-JUVENTUS – “Nous avons eu un match fade du point de vue des énergies et la phase défensive était une phase dans laquelle nous étions toujours à mi-chemin et en retard. Avant le premier but, il n’y avait pas de tir au but. Nous avons perdu à juste titre parce que nous avons eu un mauvais match contre une équipe qui n’a pas fait grand-chose, nous avons pris le nôtre. “

ERREURS SIMPLES – “Difficile d’analyser le joueur unique. Le sentiment est que l’équipe avait peu d’énergie, donc un match comme celui-ci est sorti. Nous n’exploitions rien à l’extérieur et nous avons essayé avec Douglas Costa”.

MENTALITÉ GAGNANTE – “Nous venons de 5-6 victoires consécutives. Il y a une grande motivation à trouver, ce qui n’est pas facile et ces jeux peuvent nous aider à le faire. Si vous vous en rendez compte à cause d’une déficience émotionnelle et nerveuse ce n’est pas bon. Vous devez garder le bon niveau d’attention pendant longtemps.” L’aspect inquiétant est que nous n’avons fait aucune malice “.

CE QUI MANQUE – “Il est difficile d’évaluer structurellement une performance sans attention. Sans 100% d’esprit, le reste ne compte pas”.

LES Sifflets – “L’affection était tellement. Je ne sens que le bon tour de boules de défaite”.

JUVE COMME LES NAPLES DE SARRI – “Pour la qualité, il ne peut pas jouer comme ça Napoli. Des joueurs forts mais pas brillants pour déclencher ce genre de combinaisons. Si je les forçais à jouer de cette façon, ce serait difficile pour tout le monde”.

PEINE AVEC LE PULL RAYÉ? – “Nous n’avons plus la chemise rayée, en fait nous n’avons pas eu beaucoup de pénalités”.

RESPONSABILITÉ – “Je dois prendre certaines responsabilités. Il y a des tâches plus simples et plus difficiles. Avoir gagné pendant tant d’années à un niveau inconscient a peut-être adouci cette équipe.”

FLOP DÉFAITE AVEC NAPLES? – Le classement ne dit pas tout. Napoli est premier en possession du ballon, premier en verticalisations et troisième en occasions. Juste pour faire quelques chiffres. Le classement de Naples est faux et le jeu le prouve “.

TRIDENT – “Je les ai déployés parce que les trois semblaient au bon moment. Il semblait juste de parier sur cette solution. Cela devait être fait aujourd’hui car même le milieu de terrain me donnait la garantie de pouvoir faire ce choix. Cependant, ce jeu était erroné dans l’approche et dans le processus. Le message à l’équipe doit être fiable et se reproduire. “