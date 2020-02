Sarri quitte Lyon nerveux et atteint le défi avec l’Inter sans contrôle sur la Juve | Primapagina

Nerveux. Et déçu. Il ne reste donc plus qu’à prendre note d’une Juve qui n’est pas encore sa Juve, peut-être qu’elle ne le sera jamais. Parlant également d’arbitres, pas tant et pas seulement de deux sanctions qui pourraient y être, mais soulignant à quel point le compteur d’arbitrage est différent entre l’Italie et l’Europe. Maurizio Sarri n’aurait peut-être pas pu empirer lors du derby de l’Italie et des poisons contre Antonio Conte et l’Inter de Beppe Marotta. Comme si le spectre d’un match à huis clos ne suffisait pas, la Juve s’est également retrouvée fragile à Lyon: sans idées, sans jeu, sans personnalité. Cela fait reculer au lieu d’avancer. À Lyon, peut-être la pire Juve de la saison a été vue, certainement si on la compare au moment du voyage et au fait que maintenant on ne peut plus échouer.

APRÈS LYON – C’était un examen de lycée de l’équipe, de maîtrise du groupe pour Sarri. Les deux ont échoué. Nerveux et déçu. Sarri aux micros et à la conférence de presse aussi. Peut-être ne peut-il en être autrement. Pas même inquiet, mais vraiment nerveux et déçu. Parce que ce qu’il demande, c’est “seulement” que la balle tourne à la vitesse qu’il veut, il demande et ne la voit pas. Et il ne comprend pas pourquoi. Il continue de répéter le même refrain après presque chaque match, cette fois cela fait encore plus de bruit, surtout le fait qu’il ne sait pas comment trouver des solutions, comme si le temps de l’adapter ou les marges pour le refaire étaient épuisés. La Juve ne le suit pas, il ne le comprend pas, il ne peut pas dépasser une certaine marque. Parler des pénalités du championnat italien et non de la Ligue des champions est donc un autre message controversé difficile à déchiffrer. Il répond également épicé à ceux qui lui demandent pourquoi l’équipe ne répond pas aux livraisons, parlant de pure “invention”, simplement “le faire à cent heures est différent de le faire à dix heures, c’est un énorme défaut”. Mais fin février il n’y a toujours pas de solution, quelque chose de plus grave encore il n’y a pas d’explication. La déception grandit donc et la frustration. Sarri quitte donc Lyon et se lance au défi avec l’Inter nerveusement et sans l’équipe en main.