Sarri: «Scudetto? Victoire importante, mais longue. Coronavirus? Est-il juste de retirer 2 heures de loisirs aux gens? | Serie A

L’entraîneur du Juventus, Maurizio Sarri, s’est entretenu avec Sky Sport à l’issue de la victoire 2-0 Inter.

DYBALA – “À mon avis, il était très important de jouer la carte Dybala pendant le match. Je la mettais une minute avant que nous marquions, puis je l’ai mise la même parce que je pensais que c’était le bon moment pour la fermer.”

SCUDETTO – “La victoire est certes importante, mais pour le moment il reste encore 12 matchs à jouer et le chemin est encore long. La Juve vue aujourd’hui était très proche de ce que je veux voir et je l’ai beaucoup aimé même entre le premier et le second objectifs. “

CENTROCAMPO – “Nous venons d’un match où la sensation était de manque d’énergie nerveuse et d’une équipe un peu aplatie. Nous avons choisi des joueurs qui nous ont donné un très haut niveau d’énergie et de tension mentale à l’entraînement, mais ce sont des choix du moment et en 15 jours, cela peut changer. ”

RAMSEY – “Ramsey dit qu’il a besoin de voir plus de terrain devant lui. Mais il faut dire que par rapport à quand il était un milieu de terrain pur, il a une condition psycho-physique différente. Je dis qu’il est vrai qu’en ce moment il joue plus loin en arrière bien”.

DE SCIGLIO – “L’erreur? Elle doit être excusée car il est entré sans même faire un deuxième échauffement et je le comprends.”

QUELQUES BUTS – “L’aspect le plus positif du match d’aujourd’hui est d’avoir donné quelques ballons de but à une équipe solide comme l’Inter.”

CORONAVIRUS – “S’il y a une catégorie de gens qui me fait peur, ce sont tous des théologiens. Je suis coach et mes connaissances sont trop limitées pour avoir une idée précise de ce qu’il faut faire. La seule chose que je me suis posée aujourd’hui est de savoir s’il est juste de retirer deux heures de plaisir et de divertissement aux personnes enfermées dans la maison. Vous n’avez pas le sentiment d’avoir peur lorsque vous jouez, mais je ne sais pas à quel point ce risque est grand pour nous “.