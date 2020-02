Sarri se rend à la Juve: Dybala est libre, le trident est réalité | Primapagina

La Juve changera Maurizio Sarri ou Sarri changera la Juve. Ce qui était un sujet de discussion cet été, n’apparaît désormais plus comme un thème. Car les derniers jours semblent avoir effacé même les derniers doutes sur le fait que c’est l’entraîneur de la Juventus qui a compris qu’il devait changer à tous égards. Et pas parce qu’au cours des deux derniers matchs à la fin, il est revenu aux microphones en costume-cravate. Quant à une Juve, celle de ce Sarrismo si invoqué après l’ère Allegri, a très peu. Il y a des blagues sur Giorgio Chiellini qui a décidé de manière autonome d’entrer sur le terrain, comme tel doit évidemment être pris. Il y a toujours eu la sincère confession de la direction de Cristiano Ronaldo, qui décide fondamentalement de manière autonome du moment de l’arrêt, la même autonomie que Miralem aurait peut-être voulu Pjanic, évidemment hors du terrain après la blessure du flash. et puis il y a un système de jeu qui commence aussi à ennuyer le stade, trop exigeant avec ces sifflets difficiles à connecter à une équipe qui est première au classement et toujours victorieuse à domicile (sauf à l’occasion du tirage au sort avec Sassuolo), grondé par un fier Paulo Dybala: Joya est un exemple clair de la façon dont Sarri ne peut pas demander à cette Juve de changer, il doit le faire.

LA CONFESSION – «Les trois à venir se sont bien comportés aujourd’hui, Cuadrado a été celui qui a dû s’adapter aux mouvements de Paulo et il l’a bien fait, nous attendons des contrôles plus importants. L’équipe fait bien d’essayer de sortir par derrière, parfois cela prend des risques. Le stade peut réagir de n’importe quelle manière, il est bien utilisé et exigeant, la première fois que j’ai joué avec le Real, j’étais bouleversé parce que le Bernabeu est tombé lors de la première passe. C’est un signe de la façon dont ces fans sont habitués. ” Et encore: “Nous évoluons, parfois nous faisons un pas en avant et un pas en arrière, nous espérons qu’aujourd’hui représente une nouvelle progression en avant, nous essayons de changer notre façon de jouer dans une équipe qui, depuis de nombreuses années, a vécu le football différemment». Mais surtout: “C’est une équipe avec certaines caractéristiques, elle ne jouera jamais comme mes équipes du passé. Je dois m’adapter, dans le passé je n’aurais jamais donné la liberté offensive que j’ai donnée à Dybala aujourd’hui “. Exactement. Cette révolution invoquée peut ne jamais être une véritable révolution. Il y a du changement, notamment dans la phase de non-possession (pas encore virtuellement assimilée) et dans la construction du jeu. Cependant, Sarri change fondamentalement, il devra le faire de plus en plus. Autre que Sarrismo.