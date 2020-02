Sarri: “Sur le chemin du retour, je veux une Juve comme celle d’hier”

Dans l’après-match de Lyon où la Juventus est tombée sur la première défaite européenne de sa saison lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Maurizio SarriL’entraîneur de la Juventus a fait quelques déclarations aux microphones de JTV: “Nous avons eu de la malchance – explique l’entraîneur -, nous avons marqué avec De Ligt dehors. De plus, il y avait deux épisodes douteux dans leur surface de réparation. Mais c’est aussi Il était vrai que pendant une partie du jeu nous étions sous le rythme. Dans la première fraction la circulation du ballon était trop lente: plus c’était, plus ils nous mettaient en difficulté. Nous étions 45 ‘sans créer de dangers et souffrir deux ou trois redémarrages. à faire au retour? Celui fait dans les vingt-trente dernières minutes, les faisant descendre et souffrir avec notre jeu “.