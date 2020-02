Sassuolo 0-1 Parme

Il Parme il a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur la réunion de dimanche dernier dans la Giglio. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Sassuolo Il a affronté le jeu avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre lui SPAL loin de la maison (1-2) et l’autre face à la AS Roma à domicile (4-2). Côté visiteurs, le Parme perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Latium. Avec ce bon résultat, le parmesan est septième, tandis que le Sassuolo Il est douzième à la fin du match.

16/02/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour le Parme, qui a inauguré le lumineux dans le but de Gervinho à la 25e minute, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 0-1.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Sassuolo ils ont sauté du banc Mehdi Bourabia, Gregoire Defrel et Lukas Haraslin remplacer Pedro Obiang, Filip Djuricic et Jeremie Boga, tandis que les changements du groupe de visiteurs Vincent Laurini, Alberto Grassi et Giuseppe Pezzella, qui a sauté sur le terrain pour Matteo Darmian, Gervinho et Luca Siligardi.

L’arbitre a décidé d’avertir huit joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Marlon Santos da Silva, Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Mehdi Bourabia et Gian Marco Ferrari et par le Parme exhorté à Vincent Laurini, Alberto Grassi et Gaston Brugman.

Avec cette victoire, le Parme monte à 35 points et se place à la septième place du classement. De son côté, le Sassuolo Il reste avec les 29 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe reggiani le fera contre le Atalantatandis que le Parme fera face à la Torino.

Fiche techniqueSassuolo:Simone Colombi, Matteo Darmian, Bruno Alves, Simone Iacoponi, Riccardo Gagliolo, Jasmin Kurtic, Hernani, Gaston Brugman, Luca Siligardi, Gervinho et Andreas CorneliusParme:Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Filippo Romagna, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Filip Djuricic, Pedro Obiang, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Francesco Caputo et Marlon Santos da SilvaStade:GiglioButs:Gervinho (0-1, min. 25)