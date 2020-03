Sassuolo 3-0 Brescia Calcio

Il Sassuolo Il a montré sa meilleure version après avoir frappé 3-0 à Brescia Calcio pendant le match joué dans le Giglio ce lundi. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Sassuolo face au match avec le désir de surmonter son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre Parme par un score de 0-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Brescia Calcio est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Naples. Avec ce résultat, l’ensemble reggiani est onzième, tandis que le Brescia Calcio C’est le vingtième après la fin du match.

03/09/2020

Agir à 20h39

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a pris de l’avance grâce à un but de Francesco Caputo, concluant la première mi-temps avec un 1-0 au tableau d’affichage.

En seconde période, la chance est venue pour lui Sassuolo, qui mettent plus de terres entre elles avec autant de Francesco Caputo, qui a ainsi réalisé un doublé à la 61e minute. Il a de nouveau marqué l’équipe reggiani, qui s’est distancée en établissant 3-0 avec à 75 minutes, terminant le duel avec le résultat de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Gregoire Defrel, Mert Muldur et Marlon Santos da Silva remplacer Domenico Berardi, Jeremy Toljan et Filippo Romagna, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Ernesto Torregrossa, Simon Skrabb et Alfredo Donnarumma, qui est entré par Florian Aye, Dimitri Bisoli et Mario Balotelli.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Filippo Romagna, Rogerio et Manuel Locatelli de l’équipe locale et Dimitri Bisoli, Mario Balotelli et Stefano Sabelli de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Brescia Calcio il a été placé à la vingtième place du tableau avec 16 points, au lieu de la relégation en deuxième division. Il Sassuolo, quant à lui, a atteint la onzième place avec 32 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe reggiani affrontera le Inter et, d’autre part, la Brescia Calcio le fera contre le Fiorentina.

Fiche techniqueSassuolo:Andrea Consigli, Jeremy Toljan (Mert Muldur, min.54), Filippo Romagna (Marlon Santos da Silva, min.72), Gian Marco Ferrari, Rogerio, Domenico Berardi (Gregoire Defrel, min.32), Filip Djuricic, Mehdi Bourabia, Manuel Locatelli, Jeremie Boga et Francesco CaputoBrescia Calcio:Jesse Joronen, Stefano Sabelli, Andrea Papetti, Jhon Chancellor, Bruno Martella, Dimitri Bisoli (Simon Skrabb, min.66), Florian Aye (Ernesto Torregrossa, min.57), Daniele Dessena, Jaromir Zmrhal, Birkir Bjarnason et Mario Balotelli (Alfredo Donnarumma, min.76)Stade:GiglioButs:Francesco Caputo (1-0, min. 45), Francesco Caputo (2-0, min. 61) et Jeremie Boga (3-0, min. 75)