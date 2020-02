Sassuolo 4-2 AS Roma

La Rome n’a pas réussi à imposer Sassuolo, qui a gagné 4-2 lors du match qui s’est tenu ce samedi en Giglio. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Sassuolo Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel Sampdoria. Côté visiteurs, le AS Roma il a dû se contenter d’une égalité avant le Latium. Avec cette défaite, AS Roma il était en quatrième position à la fin du match, tandis que le Sassuolo C’est le treizième.

02/01/2020

Agir à 22h49

CET

SPORT.es

Bon début de match pour lui Sassuolo, qui a créé le lumineux avec un peu de Francesco Caputo à la minute 7. Il a ensuite marqué l’équipe reggiani, ce qui a accru les différences en faisant passer le 2-0 par un nouveau but Francesco Caputo, qui a ainsi réalisé un doublé à la 16e minute. Encore une fois, il a marqué l’équipe locale à la 26e minute grâce à Filip Djuricic, concluant la première partie avec le score de 3-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour l’équipe visiteuse, qui a réduit les distances sur le tableau de bord grâce à un but de Edin Dzeko à 55 minutes. Puis il a composé le AS Roma, qui a réduit les distances en réglant le 3-2 d’un peu Jordan Veretout à la 73e minute. L’équipe à domicile a augmenté avec un objectif de Jeremie Boga à 74 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 4-2 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Sassuolo ils ont sauté du banc Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli et Giangiacomo Magnani remplacer Francesco Caputo, Jeremie Boga et Domenico Berardi, tandis que les changements du groupe de visiteurs Bruno Peres, Carles Pérez et Gonzalo Villar, qui a sauté sur l’herbe par Davide Santon, Cengiz Under et Jordan Veretout.

L’arbitre a montré un total de huit cartes: un carton jaune à Sassuolospécifiquement pour Pedro Obiang et six à Rome (Bryan Crystal, Davide Santon, Lorenzo Pellegrini, Justin Kluivert, Leonardo Spinazzola et Gianluca Mancini). De plus, il y avait un carton rouge pour Lorenzo Pellegrini (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le AS Roma Il s’est classé quatrième du tableau avec 39 points, sur la place d’accès à la Ligue des champions. Il Sassuolo, quant à lui, a atteint la treizième place avec 26 points.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le SPALtandis que le AS Roma jouera contre lui Bologne.

Fiche techniqueSassuolo:Pau López, Davide Santon, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Cengiz Under, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Justin Kluivert et Edin DzekoAS Roma:Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Filippo Romagna, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Pedro Obiang, Manuel Locatelli, Filip Djuricic, Jeremie Boga et Francesco CaputoStade:GiglioButs:Francesco Caputo (1-0, min. 7), Francesco Caputo (2-0, min. 16), Filip Djuricic (3-0, min. 26), Edin Dzeko (3-1, min. 55), Jordan Veretout (3-2, min. 73) et Jeremie Boga (4-2, min. 74)