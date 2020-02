Sassuolo AS Roma

Samedi prochain à 20h45 aura lieu au Giglio le duel entre lui Sassuolo et la Rome le vingt-deuxième jour de la série A.

31/01/2020

Il Sassuolo fait face à la réunion de la vingt-deuxième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir tiré le dernier match joué contre le Sampdoria. De plus, les locaux ont remporté six des 21 matchs disputés jusqu’à présent et ont reçu 35 points contre et marqué 32 en faveur.

Côté visiteurs, le AS Roma a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Latium lors de son dernier match, il va donc essayer de continuer à ajouter des points à son casier contre le Sassuolo. Avant ce match, le AS Roma Il avait gagné dans 11 des 21 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un équilibre de 38 buts en faveur et 23 contre.

Quant aux résultats en tant que local, Sassuolo Il a des statistiques de quatre victoires, cinq défaites et un nul en 10 matchs joués dans son stade, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. À la maison, AS Roma Il a gagné six fois et a fait match nul trois fois en 10 matchs. C’est donc un rival qui avait l’habitude de marquer des points à domicile. Sassuolo Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage auparavant dans le stade de Sassuolo et le solde est de cinq défaites et un nul pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse accumule six matchs consécutifs sans perdre à l’extérieur contre le Sassuolo. La dernière confrontation entre les Sassuolo et la Rome Dans cette compétition, elle a été jouée en septembre 2019 et s’est conclue par un résultat de 4-2 en faveur de la Rome.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Sassuolo avec une différence de 16 points. L’équipe de Roberto De Zerbi Il est placé à la quinzième place avec 23 points dans son casier. En revanche, les visiteurs sont en quatrième position avec 39 points.