Interviewé par The Athletic, l’attaquant de Sassuolo Jeremie Boga a parlé de son avenir: “Venir jouer en Italie était le bon choix. Sassuolo est un club de premier plan pour les jeunes qui veulent se montrer aux yeux des équipes supérieures: c’est un tremplin parfait. Futur? Quand j’étais à Chelsea, il y avait beaucoup de compétition dans mon rôle. J’avais besoin de jouer et je pensais que j’irais ailleurs en prêt, et peut-être qu’un jour deviendrais plus fort qu’auparavant. “