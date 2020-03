Sassuolo Brescia Calcio

Lundi prochain à 18h30 se jouera la rencontre de la vingt-sixième journée de la Serie A, qui affrontera le Sassuolo et à Brescia Calcio dans le Giglio.

03/08/2020

Il Sassuolo Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir subi une défaite contre le Parme dans le match précédent pour un résultat de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 24 matches disputés à ce jour en Serie A avec un score de 38 points pour et 39 contre.

Côté visiteurs, le Brescia Calcio a subi une perte pour lui Naples lors du dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre Sassuolo Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

Quant aux résultats en tant que local, Sassuolo Il a réalisé un bilan de cinq victoires, six défaites et un nul en 12 matchs joués dans son domaine, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. À la maison, Brescia Calcio Il a un bilan de trois victoires, huit défaites et un match nul en 12 matchs qu’il a joué jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Sassuolo Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giglio, entraînant une perte et trois tirages en faveur de Sassuolo. De plus, l’équipe à domicile a connu une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Brescia Calcio. La dernière confrontation entre les Sassuolo et le Brescia Calcio Dans cette compétition, elle a été jouée en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 0-2 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le classement de Serie A, nous voyons que les deux équipes sont séparées par 13 points en faveur de la Sassuolo. L’équipe de Roberto De Zerbi arrive à la réunion en treizième position et avec 29 points avant la réunion. De son côté, le Brescia Calcio Il compte 16 points et occupe la dix-neuvième position du classement.