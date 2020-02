Sassuolo Brescia Calcio

Dimanche prochain à 15h00 aura lieu au Giglio le duel entre lui Sassuolo et le Brescia Calcio le vingt-sixième jour de la Serie A.

29/02/2020

Il Sassuolo Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir perdu son dernier match contre le Parme par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 24 matches disputés à ce jour et cumulé un total de 39 buts encaissés contre 38 en faveur.

Côté visiteurs, le Brescia Calcio il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Naples, afin qu’il cherche un triomphe contre le Sassuolo pour redresser le parcours du championnat.

Concernant la performance en tant que local, le Sassuolo Il a un équilibre de cinq victoires, six défaites et un match nul en 12 matchs à domicile, ce qui indique que le Brescia Calcio Vous pouvez avoir l’occasion d’obtenir un résultat positif dans ce match. En tant que visiteur, le Brescia Calcio Il a un bilan de trois victoires, huit défaites et un nul en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Giglio, entraînant une perte et trois tirages en faveur de Sassuolo. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Serie A. Le dernier match sur lequel ils ont joué Sassuolo et le Brescia Calcio Dans ce tournoi, il s’est déroulé en décembre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 0-2 pour les locaux.

En se référant à leur position dans le classement de Serie A, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par 13 points en faveur de la Sassuolo. Les locaux, avant ce match, sont placés à la treizième place avec 29 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse compte 16 points et occupe la dix-neuvième place de la compétition.