Sassuolo, Caputo: “Exultation pour envoyer un message. L’Italie se resserre et recommence”

L’attaquant de Sassuolo Francesco Caputo il a parlé à Sky Sport après la victoire sur Brescia avec beaucoup d’exultation avec un message social: «Nous pensions que cela arriverait plus tôt, l’arrêt du championnat. Nous voulons protéger nos familles. Par exemple, à la maison, j’ai ma femme avec 3 enfants, ne pas les utiliser à la maison est très difficile mais nous sommes très attentifs aux règles, aux contacts. Nous vivons dans un vestiaire tous les jours, nous sommes 30 personnes, ce n’est pas facile et nous devons protéger la santé de chacun. L’exultation “Tout ira bien, #restateacasa”? C’était mon idée, je n’avais rien dit à personne, je voulais faire passer ce message. C’est une période difficile pour toute la nation, c’est absurde. Même au niveau du football, nous ne savons pas si nous jouons ou non, nous sommes désolés et nous avons peur aussi. Maintenant, nous devons nous étreindre et recommencer. Les 20 buts et le pari avec Del Piero? Un joli rideau, Del Piero a toujours été mon idole. Maintenant nous sommes à -7 de 20 buts, il doit se préparer car j’y crois ».