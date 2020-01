Sassuolo, ce Berardi est de l’équipe nationale! Et Napoli pense à De Zerbi

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Domenico Berardi, en ce moment, c’est le meilleur extérieur attaquant italien! après Ciro Immobile, est le meilleur buteur italien à nous Serie A (il est à 9, comme Gallo Belotti, un but de plus que son coéquipier Ciccio Caputo). Seulement Ilicic, si nous le considérons comme un attaquant externe, il a fait mieux que lui en termes de mise en œuvre. L’année dernière, avec 8 buts, il a marqué en championnat plus de Bernardeschi, Zaniolo, église et bien d’autres. Pourtant, Domenico Berardi est toujours considéré comme un talent incompris ou une sorte de mauvais garçon. “Avec les moyens dont dispose Berardi, il devrait aujourd’hui être une star du football italien”. il a dit Roberto Mancini à la Gazzetta dello Sport. Il est peut-être temps que quelqu’un recommence à remarquer Domenico Berardi.

Quels chiffres! – Mancini l’a fait et en novembre, il l’avait appelé dans l’équipe nationale, avant la blessure. C’est la meilleure saison de Berardi depuis 4 ans maintenant. Après les «célèbres» deux premiers millésimes en A avec 16 et 15 buts à son actif, l’attaquant de la classe 94 avait marqué moins, également en raison de blessures. Il y avait 7 buts en A en 2015-2016, celui des éliminatoires en Europa League, 5 au lieu de l’année suivante (plus 5 en 4 matches lors des éliminatoires), 4 en 2017-18, 8 l’an dernier avec Roberto De Zerbi à la tête de Sassuolo. Cette année, Domenico a déjà dépassé les chiffres de l’année dernière et des 4 dernières saisons. Avec celui réalisé à Turin, Mimmo est passé à 9 points, avec un total de 83 buts en 245 matches. Pas mal pour un attaquant si injustement maltraité!

Futuro De Zerbi – Sassuolo en profite, ce qui en été a blindé le joueur avec un renouvellement jusqu’en 2024, et De Zerbi en profite, désormais à +7 sur la zone de relégation, qui a pu mieux valoriser la star de neroverde. Ce De Zerbi qui taquine toujours les fantasmes des grands noms. L’été dernier, la Roma a réfléchi un peu avant de sombrer définitivement avec Paulo Fonseca. En vue de la prochaine saison (au moment où le contrat de De Zerbi avec Sassuolo expire), les premières rumeurs commencent à circuler. la Naples, en cas d’adieu à Gattuso (il a un contrat de 6 mois avec option), il commence à penser à une refondation. Parmi les premières idées circule également le nom de Roberto De Zerbi.