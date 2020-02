Selon les rapports d’Il Corriere dello Sport, Roberto De Zerbi a rejeté la proposition de Sassuolo de renouveler le contrat expirant en juin. À cet égard, le PDG Giovanni Carnevali dit: “Nous ne sommes pas résignés à son adieu. De Zerbi n’a jamais été interrogé lorsque les choses n’allaient pas bien, il a toujours eu et aura notre confiance. Nous ferons des évaluations avec lui au bon moment, nous aurons le temps et un moyen de comprendre et de définir des stratégies “.