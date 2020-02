Sassuolo, De Zerbi: «Je n’échange pas Berardi, Boga et Caputo avec l’attaque d’Atalanta» | Serie A

Le technicien de Sassuolo Roberto De Zerbi présente le match contre Atalanta lors de la conférence de presse: “J’ai vu l’équipe bien après les huitièmes de finale contre Parme, ce n’est pas la défaite d’Udine, le match a été fait et l’équipe s’est bien préparée. Comment Sassuolo a-t-il changé par rapport au match aller? On a retrouvé nos certitudes et les joueurs qui terminent, on est en bon état et on le montre. Les performances changent ensuite selon l’adversaire, l’idée et la volonté sont les mêmes mais il y a aussi les Des adversaires sur le terrain. Berardi-Boga-Caputo ou Ilicic-Gomez-Zapata? Je ne change pas le mien avec qui que ce soit, car j’ai aussi de l’affection et préfère perdre avec le mien que gagner avec les autres. Le mien les protège et les stimule jusqu’au bout. , Gomez et Zapata sont champions, mais quand ils avaient l’âge de Berardi et Boga, ils n’avaient pas cette performance: maintenant Ilicic et Gomez sont au sommet de leur carrière, il faut voir quand le nôtre arrivera au complet. Ilicic et Gomez sont aussi champions s’ils ne sont pas réputés être parce que et peut-être qu’ils n’ont pas joué dans d’énormes équipes, mais c’est le terrain qui les dit. Mais je suis content pour mes parents. Entre Atalanta et Brescia? Je suis l’entraîneur de Sassuolo et je représente Sassuolo, pour moi ils sont tous pareils mais le football ce n’est pas seulement mettre le costume et le transporter: il y a aussi des émotions, il y a aussi l’histoire personnelle de chacun de nous qui pour moi aime toujours porter à l’intérieur de la robe, donc il y en a deux. Magnanelli a rejeté? Obiang pour un problème de cheville. Pas de rejet pour Magnanelli, j’ai quatre milieux de terrain solides et je veux récupérer Bourabia, en plus il a des caractéristiques qui en font l’un des plus complets pour en jouer deux. Il vient d’un été troublé et ceux qui ont joué pour lui ont toujours bien fait. Magnanelli éprouve parfois des moments de mauvaise condition athlétique, mais il va maintenant bien et demain peut être utilisé et il se peut que vous jouiez depuis le début. Bête noire Atalanta? En d’autres termes, il semble qu’Atalanta gagne contre Sassuolo mais gagne un peu avec tout le monde. Ils ont un mode de jeu différent et ils ont de grands mérites, ils ont un système de jeu et un entraîneur qui ont surtout déterminé cet exploit d’une équipe qui, en Ligue des champions, fait ce type de match en huitièmes de finale: nous devons le considérer comme un grand joueur à nous championnat. Marlon et Chiriches? Chiriches a commencé à s’entraîner avec nous, non pas à pleine capacité mais en alternant la formation avec le groupe avec d’autres cibles. Marlon est presque complètement rétabli, mais il ne peut pas recommencer depuis le début. Marlon vient, Chiriches non. Aujourd’hui, nous nous sommes tous entraînés, sauf Traoré et Obiang. Je m’attends à ce que tout soit chargé demain: Sassuolo, Atalanta, stade, tous “.