Sassuolo, en lice pour Caprari: Gênes et Fiorentina dépassés

Selon La Gazzetta dello Sport, Gianluca Caprari pourrait dire au revoir à Sampdoria et atterrir sur Sassuolo. Au cours des dernières heures, le neroverdi a manifesté un intérêt pour l’attaquant de la classe de 1993 qui pourrait quitter Gênes sur le marché de janvier. Concurrence de Gênes et Fiorentina, Sassuolo est prêt à se resserrer pour mettre le joueur sous contrat. De Zerbi il a déjà exprimé son appréciation pour l’ancien attaquant de Pescara et il y a eu une rencontre entre l’agent de Caprari et le club de neroverde. Pour le moment, Ferrero n’a pas trouvé d’accord avec Sassuolo pour le prix de l’étiquette.

Le substitut

Caprari renforcerait le très offensif déjà très fort de De Zerbi consistant en boga, Caputo et Berardi. Cependant, La Doria a déjà pensé au substitut: en cas de départ de Caprari on remonterait Younes, Extérieur allemand du Naples qui jusqu’à présent trouve très peu d’espace. Ce serait un achat qui apporterait expérience et qualité à l’équipe d’étoile bleue pour atteindre l’objectif du salut.