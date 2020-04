Sassuolo, Locatelli: “Je rêve de revenir bientôt à un gros. Menez le plus grand talent trouvé”

Lors d’un chat sur les réseaux sociaux avec des fans de Sassuolo, rapporté par Sassuolonews.net, le milieu de terrain de Neroverde Manuel Locatelli il a également raconté ses rêves. “En retournant dans un club de haut niveau et en jouant les compétitions les plus importantes, j’espère le faire dès que possible avec le travail et le dévouement qui doivent être suivis chaque jour. Le plus fort avec qui j’ai joué? J’ai joué avec de nombreux joueurs forts, le talent que j’ai vu à Menez, c’était quelque chose d’incroyable. “