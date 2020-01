Sassuolomanie: le tournant que nous attendions | Serie A

Une force inattendue, une fierté indomptable. Le tournant que nous attendions de Sassuolo n’était donc pas un résultat, une partition faite de chiffres. Pas aussi pardonner aurait été de répéter le 4-1 du match aller. Non. Le tournant que nous attendions, qui nous attendait sur le manteau Ferraris, fut un événement différent. De caractère interne. Jamais comme dans le match d’hier, le neroverdi ne s’est dépassé, chacun au profit de son partenaire.

L’expulsion absurde de Peluso, qui a eu lieu le 25 ‘de la première mi-temps pour une faute sur Gabbiadini (oui, mais certainement pas en rouge direct!), il doit avoir touché une nouvelle corde. Une corde qui ne sonne pas sauf dans ces circonstances particulières, lorsque tous les étages semblent sauter à cause d’un variable devenue folle.

Déjà en urgence centrale (Marlon, Chiriches et Ferrari indisponibles), l’équipe de De Zerbi en a donc perdu un autre au milieu d’un affrontement direct. Et des deux derniers partis, le sénateur bien sûr, celui qui a le plus d’expérience. Ensuite, le technicien émilien a appelé Traorè pour Rogerio, mais Sassuolo a continué à jouer comme si de rien n’était. Comme s’il y avait encore deux centrales électriques sur le terrain.

Au lieu de cela, il y avait trois arrières complets. Dans le dernier match, même Sassuolo les a tous alignés: les deux propriétaires Toljan et Kyriakopoulos, plus Rogerio et Muldur. Nous pourrions nous en souvenir le jeu des quatre arrières. Ou comme la course où Kyriakopoulos, après l’expulsion de Peluso, il a joué tranquillement du centre vers la gauche, dans une défense désormais composée de trois quarts arrière.

Et Obiang? Je l’ai critiqué plusieurs fois sur cette rubrique, moi qui l’avais acceptée comme un gros hit cet été. Eh bien, l’ex en service s’est excité en nous donnant peut-être sa performance la plus généreuse, la plus anglaise de toutes. Il est descendu pour placer ou défendre à la hauteur des défenseurs, et l’instant d’après, il était déjà au milieu de terrain pour accompagner l’action ou pour couvrir des trous inévitables. Il semblait le plus infatigable pour le grand nombre d’interventions en finale, mais en réalité aussi son partenaire de paroisse locatelli il courait beaucoup. En effet, juste un peu plus: 12 km de filet pour Manuel, Pedro a plutôt réalisé 11.926.

C’est juste un exemple pour dire qu’il est inutile de louer des individus après cette Sampdoria-Sassuolo. La vérité est que le groupe est maintenant plus fort. Il se retourna. Un 0-0 comme celui-ci est peut-être encore plus précieux que le 4-1 du match aller. Oui, ce fut un 0-0 passionnant.