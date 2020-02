Saul a vu ＇des fantômes＇ lors du match des champions

Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Saúl Ñíguez admis après la victoire contre le Russe Moscou Lokomotiv (2-0) ce qui leur donne le classement des huitièmes de finale de la Ligue des champions que lorsque les Anglais ont d’abord échoué Kieran Trippier “de nombreux fantômes du passé” me vient à l’esprit.

“La vérité est que de nombreux fantômes du passé sont venus vers moi, parce que nous avons bien commencé le match, avoir cette tranquillité d’esprit et affronter cette finale d’une autre manière était important pour nous, car nous ne pouvions pas le matérialiser … Mais la réponse de l’équipe m’a laissé tranquille, même si nous n’avions pas atteint un objectif rapidement J’aurais plus pénalisé “, a-t-il expliqué après le match.

Saul a admis qu’ils avaient pris du poids en brisant une séquence de quatre matchs sans gagner.

“De Grenade, je pense que l’équipe joue plutôt bien, mais nous n’avons pas remporté les victoires, aujourd’hui nous avons réalisé les deux, nous sommes calmes, obtenant des buts c’est ce qui nous manquait dans les autres matchs “, a-t-il ajouté.

Louange aux Portugais

En ce qui concerne l’auteur du premier but, le Portugais Joao Felix, qui a marqué son but lors du deuxième penalty de l’équipe rojiblanco, Saul a demandé de ne pas personnaliser la victoire.

“Je pense qu’aujourd’hui n’est pas le moment de mettre un joueur au-dessus de tout le monde, l’équipe a fait un très bon match, je voudrais souligner davantage l’attention d’Hermoso, Felipe ou Lodi lorsque nous avons perdu un ballon que nous pourrions laisser grâce à leur pression, et nous pourrions avoir plus de chances “, a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain d’Ilicitano a également remercié le soutien du niveau de la Wanda Metropolitano.

“Ils ont toujours été, dans les mauvais et les bons moments, Il faut se rendre compte que dans ces doutes que nous avons suscités, les gens continuent de venir, encourageants, et nous devons les remercier. Aujourd’hui, nous avons réussi à leur donner une victoire et un bon match “, a-t-il conclu.