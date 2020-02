“Sauver mon équipe de ville vaut plus que A”

Fabio Caserta, entraîneur du Juve Stabia, a pris la parole lors de la conférence de presse à la veille du match Trapani, prévue à 15h00 demain.

Alors le technicien guêpe, comme le rapportent les chaînes officielles du club: «A Cittadella nous avons fait mauvaise impression mais nous avons tourné la page, préparant le défi avec Trapani avec le travail hebdomadaire habituel. Vous devez toujours savoir comment être équilibré, sans vous exciter lorsque vous gagnez et sans être déprimé lorsque vous perdez, et la réaction devra être vue sur le terrain demain, pas en bavardage, surtout du point de vue de la concentration qui a parfois été notre défaut. Quand nous sommes déficients de ce point de vue, toutes nos limites sortent, comme à Tombolato ».

Puis tronquez immédiatement les pensées sans rapport avec la saison en cours: “Manniello Êtes-vous sûr de mon arrivée en Serie A? Ses mots d’estime sont toujours gentils, mais à l’exclusion des ambitions de chaque professionnel, ma seule pensée est tournée vers le présent, qui voit comment clair e le seul objectif est de sauver l’équipe de ma ville, et cela vaut plus que le vol supérieur. Je suis pratiquement un Stabiese d’adoption et je veux contribuer au séjour de la Juventus en Serie B “.

Et il ajoute: «Le chiffre d’affaires compte tenu du changement de milieu de Pordenone? Je ne ferai pas ce genre de calculs; demain la meilleure équipe possible prendra le terrain, méfiez-vous compris, alors si quelqu’un est disqualifié je suis sûr que celui qui sera appelé à le remplacer ne le fera pas regretter. Sans aucun doute, en considérant les onze meilleurs, des évaluations seront faites sur la condition physique, étant donné que nous ne manquons pas de certaines maladies, ainsi que depuis le début de la saison “.