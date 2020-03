«Sauvons le football de la récession. Réformons-le en prenant du recul “

En ce moment, où tout le monde du sport est encore, il est juste de poser des questions sur l’avenir, comment recommencer. Certes, ces questions doivent être adressées à des personnes prêtes et légitimes à répondre: Gianni Infantino, président de la FIFA c’est certainement l’un d’entre eux.

Le numéro un de la Fédération a répondu à d’importantes questions sur l’avenir du football dans le monde grâce aux microphones de la Gazzetta dello Sport, soulignant entre autres qu’il y a un besoin absolu de sauver le football d’une récession ce qui pourrait nuire à tout le monde du sport et du football.

De nouvelles idées, comme celles-ci, pour jouer moins de tournois, moins de jeux, mais avec des formats plus intéressants: de cette façon, selon le président, la santé des joueurs serait également protégée.

Quantifier les dégâts et recommencer

Aux microphones de la Gazzetta dello Sport, Infantino a traité de nombreux problèmes et a répondu à une éventuelle récession catastrophique qui menace d’affliger l’ensemble du système de football.

À une question précise, le président d’origine italienne a répondu: «Il y a un risque. Nous avons besoin d’une évaluation de l’impact économique mondial. Maintenant c’est difficile, on ne sait pas quand revenir à la normale. Mais regardons les opportunités. Nous pouvons peut-être réformer le football mondial en prenant du recul. Avec différents formats. Moins de tournois, mais plus intéressant. Peut-être moins d’équipes, mais plus équilibré. Moins de jeux pour protéger la santé des joueurs, mais plus de combats ». La fédération numéro un a poursuivi: «Ce n’est pas de la science-fiction, parlons-en. Nous quantifions les dégâts, voyons comment les couvrir, nous faisons des sacrifices – ceux qui ont géré leur «entreprise» de manière saine en bénéficieront – et recommençons. Pas à partir de zéro, nous sommes privilégiés. Mais sauvons tous ensemble le football d’une crise qui risque d’être irréversible “. De nouvelles idées se profilent donc à l’horizon, ce qui conduirait également le football à une petite révolution, utile pour réduire le nombre de matches “.

Infantino est également intervenu sur l’hypothèse toujours d’un Superleague et je voulais souligner que ce n’est pas le bon moment pour contrer de tels événements: «J’ai envie de rire. Et quoi d’autre? D’après ce que je vois, d’autres réfléchissent déjà à la planification et à l’organisation de tournois dans le monde, en dehors des structures institutionnelleset sans respect de l’organisation du football national, continental et mondial. À l’avenir, nous devons avoir au moins 50 équipes nationales capables de gagner la Coupe du monde, pas seulement 8 européennes et 2 sud-américaines. Et 50 clubs qui peuvent gagner la Coupe du monde des clubs, pas seulement 5 ou 6 clubs européens. Et vingt de ces 50 seront Européens, ce qui me semble meilleur que les 5 ou 6 d’aujourd’hui. Mais ce n’est pas le moment d’en parler maintenant. “

Infantino est également intervenu sur la question toujours d’actualité VAR et a souhaité souligner l ‘importance, le définissant comme essentiel, de cet instrument: “Le Var est désormais indispensable. S’il est utilisé correctement, les critiques disparaîtront. Il peut être perfectionné, mais le fait est que dans certains pays ils ne respectent pas le protocole Ifab. Il est important de comprendre que le Var aide l’arbitre et non qu’un autre prenne des décisions. Pendant ce temps, il est utilisé dans une centaine de tournois dans environ soixante-dix pays – a-t-il ajouté -: de nombreux incroyants et / ou hiboux ont dû changer d’avis. Maintenant nous investirons plus, selon ma vision 2020-23, pour faire un Var léger, pas cher et fonctionnel. Global. Et clarifions une fois pour toutes: il n’y a aucune obligation. Qui n’en veut pas est très libre de ne pas l’utiliser. Mais demandez aux critiques s’ils aimeraient vraiment retourner à l’âge de pierre. “