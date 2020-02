Saviano-Manocalzati 1-0, les neroverdi souffrent mais gagnent et s’étirent à +6

Avec un réseau d’Ascione dans la première moitié du jeu, le saviano bat un dôme dur et jamais Manocalzati.

Trois points d’une importance considérable compte tenu des demi-faux pas des poursuivants Montemiletto et Solofra qui sont arrêtés sur le nul par Montoro et S. Vitaliano, formations empêtrées dans la lutte pour la permanence en Promotion. Ainsi, les distances entre les poursuivants et huit jours à compter de la fin du championnat s’élèvent à huit. Ainsi les prix pour les garçons du mécène De Falco pour la promotion en Excellence augmentent.

Le filet de réussite du neroverdi monsieur Minichini est signé à 13 ‘grâce à Fioravante Falco qui brosse une délicieuse croix sur le deuxième poteau. Ascione arrive en acrobatie et de première intention envoie du côté opposé défendu par l’extrême défenseur Del Reno qui est contraint de prendre le ballon du sac contre l’émeute des fans de Savian qui se sont précipités à Pierro aujourd’hui pour pousser leurs favoris vers le succès.

La victoire est arrivée mais combien de souffrance pour battre un Manocalzati qui a donné du fil à retordre aux dirigeants. À 37 ‘, les invités sont proches d’un match nul. Incroyable Bardet de Villanova qui rejette deux conclusions proches d’abord de Ciardiello puis d’Aiuba. La course se traduit par plusieurs revers devant, le résultat étant toujours en jeu. A 74 ‘neroverdi proche du double: des développements d’un corner, la tête de Nucci touche le poteau à gauche de Del Reno donnant l’illusion du but.

Proposé par Chrystian Calvelli