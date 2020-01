Saviano-Marzano 5-2, les leaders remportent un derby pyrotechnique

au saviano le derby avec le Marzano à la fois sur le rectangle de jeu et dans les gradins. Trois points importants, une autre finale remportée en vue de la dernière ruée de la saison.

Les garçons du mécène De Falco se donnent donc un dimanche inoubliable pour avoir asphalté en une heure de jeu une équipe adverse venue avec l’intention de ruiner les plans de promotion. Ce n’était pas le cas. Départ en fusée pour les garçons Minichini. Pression dans la moitié du terrain marzanese depuis le coup d’envoi.

À la 6e minute, M. Bouabdallah a décrété une pénalité que Nucci a transformée de manière impartiale pour le défenseur invité en visite. A 15 ‘sur les développements d’un corner de la volée du capitaine Raffaele Sepe qui se donne un but avec dévouement pour son anniversaire récemment célébré et doublant pour ses couleurs. Le défi est durement combattu à la fois sur le terrain et dans les tribunes avec des chants contre les supporters adverses.

Un derby brillant et sincère qui vous donne tous les atouts qui veulent que les courses soient entendues. La reprise voit le même script que la première moitié avec les locaux désireux de fermer immédiatement les jeux. À 52 ‘, délicieux centre de Fioravante Falco au centre de la zone pour Bracale qui frappe bien la tête, perçant Di Maggio qui tend la main. A 59 ‘, le double jaune pour Sepe et Marzano se termine en dix hommes. Un tour de mains et de poker arrive pour le neroverdi.

Toujours Fioravante Falco, un homme d’assistance qualifié qui franchit la ligne du bas pour le deuxième poste de Nucci qui fait du poker et des corsets personnels. Le 4-0, la faible représentation de l’hôte acclamant quitte le secteur qui leur est dédié. A 63 ‘Ascone sert Florio sur la gauche. Le grand jeune avec une diagonale dangereuse touche le but.

A 74 ‘Alfieri avec une délicieuse punition bat Bardet de Villanova de manière fiable. Le public savianais, malgré la rivalité, applaudit le beau but. A 81 ‘, c’est au tour de Salvatore Falco de se diriger vers un centre de Ildebrante. Trois minutes de la quatre-vingt-dixième pénalité également pour les invités: Caliendo transforme en toute impartialité le but du 5-2 définitif.

Proposé par Chrystian Calvelli