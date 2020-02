Saviano ne s’arrête pas et gagne 4-0 sur le terrain de la force et du courage

Avec une performance somptueuse les leaders saviano conquiert les Mellusi de Bénévent avec un réseau de poker qui ne permet pas les répliques.

Il en coûte un Force et courage qui ne peut rien faire avec l’équipe du mécène De Falco qui est fortement déterminé à atteindre ses objectifs saisonniers. L’équipe de M. Minichini démarre immédiatement avec le pied sur l’accélérateur.

Après quelques secondes de jeu, Ascione est débarqué dans la surface de réparation, M. Esposito di Ercolano continue parmi les protestations du neroverdi. Un tour de mains passe avec les loups qui débloquent le match en leur faveur. A la 2ème minute, Fioravante Falco fait un centre sur le deuxième poteau avec Nucci capable de réaliser l’avantage entre le triomphe des supporters venus de Saviano.

A 15 ‘, Nucci a fait le doublé personnel en profitant de l’inattention défensive locale. En deuxième mi-temps à la 75e minute est venu le troisième but noir-vert avec Orefice qui a traversé pour Giannino qui a massivement dirigé le ballon. Cinq minutes plus tard, Ascione marque le but qui marque ainsi le résultat de 0-4 à la fin du match.

Trois points dans la poche, huit longueurs d’avance sur les poursuivants Solofra et Montemiletto, avec un jour de moins à jouer. Un succès important pour l’équipe de neroverde qui vous permet de travailler en toute sérénité en vue d’une semaine fondamentale pour le reste de la saison.

Proposé par Chrystian Calvelli