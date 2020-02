Savoia-Cittanovese 3-0, les oplontini déchaînent l’enfer en seconde période

TOUR ANNUNZIATA (NA). la Savoia deuxième du classement groupe I de Serie D elle abrite aujourd’hui les calabrais du Novigrad. Les Blancs de M. Parlato affichent une séquence de 16 résultats utiles consécutifs, la dernière équipe à les battre était le Giallorossi. Les hommes de Ferraro recherchent un résultat positif, pour s’étirer sur les poursuivants et se rapprocher de la zone des séries éliminatoires.

SAVOIE POUSSE MAIS CE N’EST PAS ASSEZ

Les blancs sont immédiatement attaqués, coup franc de Gatto qui teste les réflexes de Pellegrino. Tentative timide des invités rejetés par Poziello puis Scalzone a gâché une bonne occasion sur la croix d’Oyewale. Palo del Savoia à 16 ‘avec un joli coup de la limite de Gatto. Domination totale des hommes de Parlato, qui à 24 ‘touchent à nouveau l’avantage avec une tête de Diakitè sur laquelle le gardien des Cittanovese est vaincu. Une secousse d’invités avec Kacorri, mâchée sur le côté. La première mi-temps s’éloigne sans plus de secousses, les blancs auraient mérité l’avantage mais ont jusqu’à présent trouvé un pèlerin en état de grâce.

SPECTACLE BLANC

La reprise s’ouvre sur un ballon sensationnel pour les hôtes, à 50 ‘Diakitè devant le gardien de but manque de force et facilite l’intervention de Pellegrino. A 56 ‘à juste titre le Savoy prend les devants: contrôle et tir au tour inégalé pour Scalzone qui fait exploser le Giraud. Les hôtes jouent avec aisance, le but galvanise les Oplontines qui à 65 ‘signent également le doublé. Échange entre Scalzone et Chironi, le ballon atteint Rondinella qui ne se fait pas supplier et fixe le score de deux à zéro. La Savoie mord l’adversaire, la formation d’oplontine n’est pas satisfaite du double avantage et, 5 ‘plus tard, le set tombe. Passe décisive de Cerone qui sert de bande-annonce à Chironi, le milieu de terrain bat Pellegrino pour la troisième fois et envoie les titres de chose sur le match. Plus rien d’important ne se passe, Savoy qui répond à Palerme et reste en lice pour la victoire du titre.