Savoia-Corigliano 3-1, la victoire des biancoscudati au retour à “Giraud”

Savoy-Corigliano occupe le devant de la scène à Giraud. Les oplontini, avec une chemise orange sans précédent, s’alignent avec le 3-5-2 habituel: Coppola; Dionisi, Guastamacchia, Poziello; Caiazzo, Tascone, Gatto, Osuji, Bozzaotre; De Vena, Diakitè.

Les Calabrais répondent par un 4-4-1-1: La Cagnina; Infusino, Mazziotti, Colombatti, Capuozzo; Maniscalchi, Cosenza, Esposito, Catalano; Schena; Talamo. Minute 6, Diakitè ouvre et reçoit le ballon: il voit et sert De Vena au centre, qui tire depuis une position favorable, mais La Cagnina le rejette instinctivement. 4 tours d’horloge passent et les invités prennent les devants: Maniscalchi sert Schena qui entre dans le trou de tap-in et de coppola pour le but 0-1.

Mattia Tascone reçoit le premier jaune du match, coupable d’avoir protesté à l’adresse de l’arbitre. A la 20e, nouvelle chance pour la Savoie: coup franc d’une position centrale battue par Gatto, La Cagnina bloque. Osuji manque clairement Infusino, qui le détient et est réservé par l’arbitre Lovison.

Minute 31, encore un coup franc tiré par Gatto: cette fois le ballon siffle le poteau à droite du gardien calabrais. À 39 ‘de profondeur de l’aile gauche, De Vena attaque la tête mais la conclusion est faible et finit entre les mains de La Cagnina. A 42 ‘Savoia égalise: centre de la gauche de De Vena, le ballon perdu arrive dans la surface de Tascone qui, depuis le cœur de la surface de réparation, marque le but 1-1.

La reprise s’ouvre avec un seul changement pour les invités: Cito au lieu de Maniscalchi. A la 4e minute, la tête de Diakitè, la défense de Corigliano déjoue le danger à quelques pas de la porte. 5 tours d’horloge passent et Corigliano devient dangereux avec une double conclusion signée par Schena et Talamo: Coppola sauve le résultat avec deux interventions réactives.

Savoy annule le match lorsque le chronomètre marque 11 ‘: Diakitè est très bon pour remporter le choc avec le marqueur direct et De Vena dépose rapidement sur le filet avec un tir qui ne laisse aucune issue à La Cagnina. En un quart d’heure, monsieur Parlato aligna Romano pour profiter de l’agilité et de la rapidité du numéro 7, qui se substitue à un Diakitè combatif et volontaire. Jaune également pour Capuozzo, coupable d’être intervenu dans une faute sur Caiazzo.

Un autre changement pour les invités: La Gamba en entrée, Infusino en sortie. A la vingt-deuxième Osuji défausse l’adversaire et traverse à l’adresse de Tascone: le 29 il devient le protagoniste d’un renversé dans un beau style, sur lequel, cependant, La Cagnina surmonte et dévie le ballon. Jaune pour Mazziotti, coupable d’avoir interrompu par erreur l’avance de Romano. Le Corigliano surplombe les parties de Coppola avec une grande conclusion de Cito qui a à voir avec la barre transversale. Monsieur Parlato recourt à la double substitution: Luciani et Orlando pour Gatto et De Vena.

Jaune à l’adresse d’Orlando, après les protestations de ce dernier à l’adresse du juge de ligne. Le même sort est arrivé à Osuji quelques instants plus tard. A 40 ‘Osuji est remplacé par Chironi. L’arbitre Lovison accorde 5 minutes de temps supplémentaire. A 92 ‘Romano se fait l’auteur d’une spectaculaire action en solo: il saute toute la défense de Corigliano et marque 3-1. Il y a aussi de la place pour Scognamiglio au lieu de Bozzaotre. L’arbitre siffle trois fois et Savoy revient à la victoire.

Par Francesca Flavio, zone de communication américaine Savoia