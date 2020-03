Savoia, Mazzamauro: «Accord équipe-club. Repêchage? Exigences ok “

Après le succès 3-1 du Savoia avec le Corigliano, le numéro un blindé blanc, Alfonso Mazzamauro, est intervenu en illustrant des enjeux importants, dont la comparaison avec l’équipe et l’hypothèse de repêchage.

Voici ses propos, rapportés par les chaînes officielles du club de Torre Annunziata: «L’équipe, à Messine, n’a rien donné, ne jouant pas selon nos valeurs. J’ai parlé aux garçons après 4 jours parce que j’étais en colère: nous avons eu une clarification, dans laquelle j’ai dit ce que je pense et aussi eux. Un pacte est né entre le club et l’équipe: nous voulons transpirer le maillot et ramener les résultats à la maison, en essayant d’en tirer le meilleur parti.

Nous n’avons pas d’autre choix que de gagner tous les matchs: c’est notre objectif, alors nous regarderons ce que les autres ont fait. J’ai demandé au monsieur de jouer qui est le meilleur et qui veut gagner. Le but concédé aujourd’hui ne m’a pas dérangé: j’étais convaincu du retour et je félicite Romano, De Vena et toute l’équipe.

Giovanni s’est sacrifié pour l’équipe en acceptant le banc et les tribunes: aujourd’hui il est entré, a élevé le centre de gravité et a marqué. C’est un joueur de catégorie supérieure. J’ai vu un travailleur Savoy, une équipe coriace contre un Corigliano qui a fermé et bien commencé. Je les félicite pour le match. Bâton et carotte? J’ai l’habitude de dialoguer: je vais dire du bien aux garçons car ils ont transpiré la chemise.

Je ne veux rien voir d’autre que le sacrifice et l’abnégation. Ces gars valent beaucoup, c’est un groupe fantastique et ils méritent beaucoup. Nous avons perdu 4-5 trains, si nous les prenions aujourd’hui, nous aurions 3-4 points d’avance. Demande de repêchage? Je le présenterai si les éliminatoires gagnent. La municipalité m’a dit qu’elle serait trouvée prête “.

