Savoia-Palerme, le grand match du groupe I de Serie D en direct sur Twitch. Les détails de l’initiative

TOUR ANNUNZIATA (NA). Championnats arrêtés, l’urgence du Coronavirus ne permet pas encore aux Ligues de définir une date crédible pour la reprise de l’entraînement, encore moins pour revenir aux matchs qui comptent vraiment. À cet égard, malgré tout le grand match de groupe I de Serie D entre Savoia et Palerme elle aura lieu en tout cas, cependant le scénario va changer, non plus une pelouse verte mais une plateforme virtuelle, Twitch.

LE MESSAGE DES OPLONTINI

Savoia-Palerme était prévu pour le 22 mars, mais Covid-19 n’a pas pu jouer. Les équipes Esports de Savoie et de Palerme ne manqueront cependant pas à leur manière d’émotions dans un stade «virtuel» du Giraud. Le 7 avril, à partir de 22h00, Mattia Meo et ses compagnons allumeront la PS4 pour défier Palerme. Savoia-Palerme, vous jouez … en ligne!

Ph Savoia, vs Palermo sur Twitch