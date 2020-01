Savoie, voici les détails pour participer au challenge interne avec le Novigrad

Après le retour au succès sur le terrain de Marsala, le Savoia accueillera le Novigrad au “Giraud” le dimanche à 15h00.

Voici la note du club biancoscudato avec infos et tarifs:

Billets en prévente, à Caffetteria Savoia et Pasticceria Paolillo, à partir d’aujourd’hui après-midi jusqu’au samedi soir tandis que le dimanche, à partir de 12h30, il sera possible de les acheter, exclusivement, au box-office: courbe (7 € plein – 5 € prévente), vôtre (9 € plein – 7 € prévente), Tribuna (13 € plein – 10 € prévente) et secteur invité (7 €). Moins de 10 ans gratuit.