Savoir quelle est la dernière destination de Boateng

Kevin Prince Boateng a signé pour une nouvelle équipe. Boateng, dont le nom était courant dans les derniers jours du marché du football de Barcelone, a signé pour la douzième équipe de sa carrière sportive. Boateng, qui appartient toujours à la Fiorentina, a été cédée aux Besiktas turcs. Boateng jouera en prêt jusqu’à la fin de la saison.

02/01/2020

À 11 h 55

CET

sport.es

Besiktas devient alors le quatrième club dans lequel Boateng milite au cours des deux dernières saisons. Avant cela, il avait traversé Sassuolo et Barcelone, où il a joué dans la dernière moitié de la saison 2018/2019. À 32 ans, l’attaquant du Ghana a également traversé des clubs de Premier League et de Bundesliga tout au long du Sa carrière de quinze ans. Cette saison, il a joué 15 matchs avec la Fiorentina, marquant un but.

De cette façon, el Besiktas rejoint la longue liste des clubs dans lesquels Boateng a joué. Il a également participé à l’AC Milan, à Tottenham et au Borussia Dortmund, tandis que son frère Jerome Boateng est resté beaucoup plus fidèle au Bayern Munich.

Rappelons que Boateng a avoué que sa signature pour Barcelone en janvier 2019 était pour lui “pour réaliser un rêve”. Barcelone regrette maintenant cette opération.