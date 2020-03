Savoldi: “Atalanta est allé au-delà de tout projet. Bologne est peut-être trop tôt pour l’Europe”

Intercepté par l’édition d’aujourd’hui du Corriere dello Sport, Giuseppe Savoldi il s’est concentré sur Atalanta et Bologne: “Tout pouvait arriver. Mica était une équipe qui a commencé à remporter la coupe, mais au fur et à mesure, tout était possible. Lorsque vous n’avez pas beaucoup de problèmes psychologiques dans le football, vous n’avez pas à vous soucier de gagner, c’est quand vous gagnez. Bologne? On faisait déjà beaucoup avec la qualité de ses joueurs. Peut-être qu’il est tôt pour l’Europe. a continué à féliciter l’équipe, les joueurs grâce à Mihajlovic se sont transformés. Voir Palacio, Poli … “.