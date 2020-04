Savoldi da Bergamo: “Un désastre, fermé à la maison pendant deux mois. Serie A? Arrête juste”

Giuseppe Savoldi, un ancien attaquant de Bologne et de Naples, a raconté aux microphones du Corriere di Bologna comment il avait vécu l’urgence du coronavirus de la province de Bergame, l’une des zones les plus touchées par la pandémie: “Je suis chez moi à Ponteranica, ma femme et moi sommes enfermé ici depuis près de deux mois: ma fille fait les courses pour nous et la laisse sur le palier, nous respectons les règles et nous nous tenons informés de ce qui se passe ici. Voilà un désastre depuis des semaines. Il y a un silence fantomatique, cassé seulement par les sirènes des ambulances ou par le bruit de l’hélicoptère des urgences. Et je ne vous dis pas combien d’amis ou de connaissances sont partis: avant le virus j’avais commencé à écrire des comptines pour mes petits-enfants, dans cette période dramatique mes poèmes parlent en particulier d’entre eux, des amis et des parents qui ont disparu. C’est la dure réalité, mais nous n’abandonnons pas. “

L’ancien attaquant s’est également concentré sur l’éventuelle reprise du championnat à un moment où il est difficile de parler de sport: “C’est difficile à dire pour nous qui vivons du football, mais c’était juste d’arrêter le championnat. Et de recommencer, même si cela donnerait signe de reprise, il faut attendre que tout redevienne normal. J’ai vraiment apprécié que les joueurs de certains clubs aient baissé leurs salaires: j’espère que cet argent ira aux gens qui se sacrifient en ce moment. “