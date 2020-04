Savoy acclame Torre Annunziata, Mazzamauro: “Nous méritons les pros. Tir? Seulement en sécurité “

TOUR ANNUNZIATA (NA). Le numéro un du Savoia, Le club napolitain deuxième du classement groupe I de Serie D, intervient dans les chaînes officielles de biancoscudati, de la crise économique-sanitaire à la possible reprise des championnats, sans oublier les inévitables salutations de Pâques aux fans et aux citoyens.

LE MESSAGE BLANC

Chaque dimanche, applaudissez-nous, encouragez-nous, réjouissez-vous, pleurez et riez. Cette fois, nous sommes ceux qui vous soutiennent dans le jeu le plus difficile. La chaîne de solidarité est née d’une idée d’Angelo Scalzone, accueillie avec enthousiasme et participation active de l’équipe, du personnel et de la direction.

🛡 SAVOIA TIFA TORRE ANNUNZIATA

🛡️ SAVOIA TIFA TORRE ANNUNZIATA ⚽️ Chaque dimanche, applaudissez-nous, encouragez-nous, réjouissez-vous, pleurez et riez. 🦠 Cette fois, nous sommes ceux qui vous soutiennent dans le jeu le plus difficile. La chaîne de solidarité est née d’une idée d’Angelo Scalzone, accueillie avec enthousiasme et participation active de l’équipe, du personnel et de la direction.💰 Nous aidons les citoyens de Torre Annunziata en difficulté économique, en faisant un don sur GoFundMe (https://www.gofundme.com / f / ilsavoiatifatorreannunziata). Les bénéfices seront reversés à la soupe populaire des pauvres gérée par Don Pasquale.🏳️ Si vous soutenez la Savoie, soutenez Torre Annunziata. Torre Alè! # Ussavoia1908 # bianchialè #savoiatifatorreannunziata 🏳️

Gepostet von U.S. Savoy 1908 am Freitag, 10. avril 2020

Nous aidons les citoyens de Torre Annunziata en difficulté économique en faisant un don sur GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/ilsavoiatifatorreannunziata). Le produit sera reversé à la soupe populaire gérée par Don Pasquale. Si vous soutenez Savoy, vous soutenez Torre Annunziata. Torre Alè!

La poste Savoy encourage Torre Annunziata, Mazzamauro: “Nous méritons les pros. Tir? Seulement si en toute sécurité »est apparu en premier sur Le reste du football.