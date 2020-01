“Savoy ferme les courses quand tu le dois. Greasepout out? Choix technique et super défense …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Le week-end du championnat vient de passer le Savoia Castrovillari a été bloqué sur un pied d’égalité, un résultat qui a laissé un mauvais goût dans la bouche, surtout pour la façon dont il a mûri, et une bonne occasion de réduire l’écart au classement avec les leaders de Palerme.

DÉFENSE GRANITIQUE

Le technicien d’Oplontini, Carmine Parlato, au début, il analyse le moment de son équipe et certains aspects concernant le dernier match. En phase défensive, ses garçons ont décidément changé de registre, seulement cinq buts marqués lors des treize derniers matchs: “L’approche de chacun a changé dans les deux phases: la compacité et l’équilibre ont permis aux garçons de s’entraider”.

FERMER LES COURS D’ABORD

Le département avancé, en revanche, malgré le niveau décidément élevé de ses composants, recueille encore un peu moins que ses possibilités. Au second tour, où le temps de réparation est de plus en plus limité, peut-être qu’un peu de cynisme sain ne gâcherait pas pour éviter des situations comme Castrovillari: “Il faut toujours évaluer les périodes et aussi l’état mental de l’équipe. Je suis désolé de le dire mais nous n’avons jamais finalisé tout ce que nous avons construit: si nous l’avions fait, nous aurions clairement marqué plus de buts. Cependant, plusieurs fois, il vous suffit de gagner 1-0. Auparavant, cela ne se produisait pas alors que récemment. Nous travaillons toujours pour aller finaliser. Il est également vrai que, parfois, vous voyez Castrovillari, un objectif ne suffit pas. Comme je l’ai dit plus tôt, si vous avez la possibilité de terminer les matchs, vous devez le faire. “

MAJ SUIVANT

Dirigez-vous maintenant vers la Marina di Ragusa, contre laquelle Tascone et Dionisi seront disqualifiés: «A partir d’aujourd’hui, je commencerai à évaluer les solutions alternatives: il y en a, nous avons une équipe importante. En effet, le moment est venu pour quelqu’un d’apporter de nouvelles forces sur le terrain. “

CHANGEMENTS RAISONNÉS ET SUR CERONE …

Dernier commentaire sur les changements effectués avec Castrovillari et sur le banc Cerone contre les Rossoneri: «Tascone-Scognamiglio? Changement dû au fait que Mattia était à court de gaz. De plus, nous devons toujours évaluer la situation “sous” et le changement 2000 par 2000. Castrovillari a joué avec 4 attaquants, dont 3 physiquement forts et j’ai préféré inclure Scognamiglio pour donner un plus grand soutien à la phase défensive. J’ai déclaré que nous nous abaissions un peu, mais cela dépendait du jeu, à partir de ce moment de la course. Cela ne s’est jamais produit dans les autres courses, nous allons maintenant travailler pour corriger cette situation et, si cela se reproduit, nous devrons avoir la ligne la plus élevée. – conclut Parlato – Cerone out? C’était mon choix technique, il n’y a pas de problèmes physiques. ”