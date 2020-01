Savoy-Marina di Ragusa 0-0, buts blancs pour Giraud. Palerme s’échappe à +5

TOUR ANNUNZIATA (NA). Le week-end dernier, une victoire photo-finish contre Castrovillari, un match nul qui n’a pas permis Savoia pour raccourcir encore les distances sur les dirigeants de Palerme.

ESSAIS SAVOIE, RYTHMES BAS

Cet après-midi les blancs accueillent le Giraud Marina di Ragusa, Des équipes siciliennes luttant pour le salut. Au cours des quatre derniers matchs, les mazzariddàri, nets d’un classement précaire, ont décidément changé de registre et conquis sept points sur les douze disponibles. Le scénario de la course est assez clair dès les premières minutes, la formation de M. Parlato maintient bien le peloton, faisant tourner le ballon en attendant le bon passage. Les invités tentent de frapper la contre-attaque mais les espaces accordés par la défense biancoscudato sont pour le moins petits. Les premières tentatives de Savoie portent la signature de Cerone, en 5 ‘deux tentatives, d’abord en tête puis avec la droite mais peu de précision et de chance pour les dix blancs. Domination territoriale des hôtes, mais cela ne se traduit pas par des occasions notables, l’équipe sicilienne se défend dans l’ordre.

PROTESTATIONS SAVOIE, FILETS BLANCS

Lors de l’épisode douteux de 25 minutes dans la zone de Raguse, le centre de Chironi et le ballon semblent toucher le bras du défenseur adverse, pour l’arbitre, il n’y a pas d’extrême pour le penalty. Tentatives successives de Gatto et Chironi, d’abord le gardien de but en deux étapes puis la défense de Raguse a refusé le but à Savoia. A 43 ‘oplontini à deux pas de la tête avec Orlando, passe décisive de l’entrepreneur Chironi et plan rapproché du numéro neuf qui touche le poteau. La première fraction se ferme donc avec des filets blancs, aux commandes de la Savoie mais peine à trouver le chemin vers le but de l’entraînement encadré par M. Parlato.

DOUBLE RISQUE BLANC, OYEWALE SUR LES BOUCLIERS

La reprise commence immédiatement avec une bonne opportunité pour les hôtes, au ballon 47 ‘volé par Chironi qui retrouve à sa manière un Pellegrino prudent qui lui refuse la joie du but. Double erreur criarde des blancs en quelques minutes, avant que Riccio ne s’endorme et permette à Mauro de tirer un coup à l’intersection des poteaux, du bois et du ballon, puis Touré donne un coup facile à Sidibe mais ce dernier gaspille l’envoi sur la barre transversale. Un peu trop de faute pour les blancs, un peu impatient du manque d’avantage malgré une bonne domination territoriale. À 69 ‘, le Romain nouvellement entré reçoit d’une excellente position, conclusion gaucher loin du miroir de porte. Les Ragusans ont répondu avec Diop 120 ”plus tard, sauf Riccio. Déchaîné Oyewale sur la gauche, met d’abord une grande balle pour Scalzone qui donne un léger coup de pied sur le côté puis à la fin d’une belle action personnelle avec la gauche, il touche le but au poteau proche. En finale, Scalzone tente à nouveau mais cela ne suffit pas, les Biancoscudati impactent les murs amicaux et voient Palerme s’éloigner à +5 grâce à la victoire d’aujourd’hui contre Roccella.