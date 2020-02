SC Freiburg Cologne

Dimanche prochain à 15h30 se jouera la rencontre du vingtième jour de la Bundesliga, qui affrontera le Cologne et à Freiburg dans le Rheinenergiestadion.

Il Cologne Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingtième jour après avoir subi une défaite contre le Borussia Dortmund dans le match précédent pour un résultat de 5-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 19 matches disputés à ce jour et totalisent 38 buts encaissés contre 23 en faveur.

Côté visiteurs, le SC Freiburg il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Paderborn, de sorte qu’un triomphe contre le Cologne Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

En référence aux résultats comme locaux, le Cologne Il a gagné quatre fois, a été battu quatre fois et a fait match nul une fois en neuf matchs, ce qui indique que le SC Freiburg Vous aurez peut-être l’occasion d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. À la maison, SC Freiburg Il a perdu trois fois et a dessiné trois fois dans ses 10 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, c’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile, donc le Cologne Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de CologneEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, cinq défaites et deux nuls pour les locaux. Le dernier match auquel ils ont joué Cologne et le Freiburg Dans cette compétition, c’était en août 2019 et s’est terminé avec un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Cologne avec une différence de neuf points. L’équipe de Markus Gisdol arrive à la réunion en quatorzième position et avec 20 points avant la réunion. De son côté, l’équipe visiteuse compte 29 points et occupe la huitième place de la compétition.