SC Freiburg Fortuna Düsseldorf

Samedi prochain à 15h30 se jouera la rencontre de la vingt-troisième journée de la Bundesliga, dans laquelle on verra la victoire se jouer à Freiburg et à Düsseldorf dans le Schwarzwald-Stadion.

21/02/2020

À 15:38

CET

Il SC Freiburg atteint la vingt-troisième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 contre le FC Augsburg dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté neuf des 22 matchs disputés à ce jour et totalisent 31 buts contre 31 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fortuna Düsseldorf n’a pas pu gagner à Borussia Mönchengladbach lors de sa dernière rencontre (1-4), il arrive donc au match avec la nécessité de revenir à la victoire dans le SC Freiburg.

Quant à la performance dans son stade, le SC Freiburg Il a réalisé des chiffres de cinq victoires, trois défaites et deux matchs nuls en 10 matchs joués dans son domaine, des chiffres qui peuvent lui sembler optimistes. Fortuna Düsseldorf, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux lors des réunions qui ont lieu dans le Schwarzwald-Stadion. À la maison, Fortuna Düsseldorf il a gagné une fois, il a perdu sept fois et il a dessiné trois fois dans ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade SC Freiburg pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Schwarzwald-Stadion, entraînant deux pertes et deux tirages en faveur de SC Freiburg. À son tour, l’équipe à l’extérieur accumule deux matchs de suite sans perdre face à Freiburg. La dernière confrontation entre les Freiburg et le Düsseldorf Cette compétition s’est disputée en septembre 2019 et s’est conclue par un résultat de 1-2 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 16 points sur le SC Freiburg. Il SC Freiburg Il arrive au match avec 33 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. De son côté, le Fortuna Düsseldorf Il compte 17 points et occupe la seizième position du classement.