SC Freiburg Hoffenheim

Le lendemain de la Bundesliga, le vingt et unième, mesurera sa force au Freiburg et le Hoffenheim à 15h30 le samedi à Schwarzwald-Stadion.

Il SC Freiburg arrive à la vingt et unième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Cologne par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 20 matches disputés à ce jour, avec 29 buts en faveur et 30 contre.

Côté visiteurs, le Hoffenheim Il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-1 et 0-3, le premier contre Bayern Leverkusen dans son fief et le second devant le Werder Bremen hors de son terrain, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de SC Freiburg. Sur les 20 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le Hoffenheim Il a gagné dans 10 d’entre eux avec un solde de 31 points pour et 31 contre.

En tant que local, le SC Freiburg Il a un bilan de quatre victoires, trois défaites et deux nuls en neuf matchs disputés dans son domaine, ce qui montre que les points de son fief s’échappent, donnant aux visiteurs des opportunités d’obtenir des résultats en leur faveur. Aux sorties, le Hoffenheim Il a gagné cinq fois, il a perdu deux fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs. C’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile. SC Freiburg Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Schwarzwald-Stadion, résultant en deux défaites et quatre tirages en faveur de SC Freiburg. La dernière fois qu’ils ont joué Freiburg et le Hoffenheim Dans cette compétition c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 0-3 favorable à Freiburg.

En analysant leur position dans le classement de Bundesliga, nous voyons que les deux équipes sont séparées par quatre points en faveur de la Hoffenheim. L’équipe de Christian Streich Il est à la huitième place avec 29 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 33 points et occupent la septième position du tournoi.