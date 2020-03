SC Freiburg Union Berlin

Le lendemain de la Bundesliga, le vingt-cinquième, les visages seront vus sur Freiburg et le Union Berlin dans le Schwarzwald-Stadion à 15h30 le samedi.

Il SC Freiburg Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-cinquième journée après avoir subi une défaite contre le Borussia Dortmund lors du match précédent pour un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 24 matchs disputés à ce jour avec un total de 31 buts en faveur et 34 contre.

Côté visiteurs, le Union Berlin il a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le VfL Wolfsburg lors de son dernier match, il va donc essayer de continuer à ajouter des points à son classement contre le SC Freiburg. Avant ce match, le Union Berlin Il avait remporté neuf des 24 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un solde de 31 points pour et 38 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, SC Freiburg Il a remporté cinq fois, a été battu quatre fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Union Berlin, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les parties qui ont lieu dans le Schwarzwald-Stadion. En tant que visiteur, le Union Berlin Il a perdu sept fois et a dessiné deux fois en 12 matchs, il devra donc tout donner dans le stade SC Freiburg pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Schwarzwald-Stadion, résultant en deux victoires et deux défaites en faveur de SC Freiburg. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Freiburg et le Union Berlin Dans cette compétition, elle a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un résultat de 1-3 en faveur de Union Berlin.

Aujourd’hui, entre SC Freiburg et le Union Berlin Il y a une différence de trois points dans le classement. Il SC Freiburg Il arrive au match avec 33 points dans son casier et occupe la neuvième place avant le match. En revanche, l’équipe visiteuse est dixième avec 30 points.