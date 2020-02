SC Fribourg 0 – 2 Fortuna Düsseldorf

Il Düsseldorf ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Freiburg, qui a gagné 0-2 ce samedi en Schwarzwald-Stadion. Il SC Freiburg face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le FC Augsburg. De son côté, le Fortuna Düsseldorf perdu par un résultat de 1-4 lors du match précédent contre Borussia Mönchengladbach. Avec ce bon résultat, l’ensemble des Düsseldorf il est seizième alors que le Freiburg Il est huitième à la fin du match.

22/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé positivement pour Düsseldorf, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Andre Hoffmann à 37 minutes, terminant la première période avec un 0-1 à la lumière.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, ce qui a augmenté le score avec un peu de Erik Thommy à 61 minutes. Enfin, la confrontation s’est terminée par un 0-2 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le SC Freiburg ils ont sauté du banc Nils Petersen, Roland Sallai et Dominique Heintz remplacer Chang-Hoon Kwon, Vincenzo Tap et Manuel Gulde, tandis que les changements du groupe de visiteurs Niko Giesselmann, Alfredo Morales et Mathias Jorgensen, qui a sauté sur le terrain pour Markus Suttner, Berisha wallonne et Andre Hoffmann.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Lucas Holer, du Freiburg et quatre à Kaan Ayhan, Berisha wallonne, Niko Giesselmann et Kenan Karaman du Düsseldorf.

Avec cette victoire à domicile, le Düsseldorf occupait la seizième place avec 20 points, en position de séries éliminatoires de permanence, tandis que l’équipe dirigée par Christian Streich Il était huitième avec 33 points à la fin du duel.

Le lendemain SC Freiburg sera mesuré avec le Borussia Dortmundtandis que l’ensemble de Düsseldorf il jouera son match contre lui Hertha BSC.

Fiche techniqueSC Freiburg:Florian Kastenmeier, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Markus Suttner, Matthias Zimmermann, Kevin Stoger, Adam Bodzek, Valon Berisha, Erik Thommy, Kenan Karaman et Rouwen HenningsFortuna Düsseldorf:Alexander Schwolow, Jonathan Schmid, Manuel Gulde, Robin Koch, Christian Gunter, Chang-Hoon Kwon, Luca Waldschmidt, Janik Haberer, Nicolas Hofler, Vincenzo Grifo et Lucas HolerStade:Schwarzwald-StadionButs:Andre Hoffmann (0-1, min.37) et Erik Thommy (0-2, min.61)