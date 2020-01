SC Fribourg 0-2 Paderborn

Il Paderborn a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 0-2 contre Freiburg ce samedi dans le Schwarzwald-Stadion. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il SC Freiburg est venu rencontrer les colères renforcés après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à Mayence 05. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Paderborn perdu par un résultat de 1-4 dans le duel précédent contre le Bayern Leverkusen. Grâce à ce résultat, l’équipe de Paderborn est dix-septième tandis que le Freiburg Il est septième à la fin du duel.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord ne s’est pas déplacé du 0-0 initial.

La deuxième moitié du match a commencé imbattable pour la Paderborn, qui a ouvert le score avec un peu de Christopher Antwi-Adjej quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute. Il a de nouveau marqué à 84 minutes l’équipe visiteuse grâce à un but de Abdelhamid Sabiri, concluant la confrontation avec le résultat de 0-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Freiburg entré par le banc Vincenzo Tap, Nicolas Hofler et Luca Waldschmidt remplacer Amir Abrashi, Manuel Gulde et Chang-Hoon Kwon, tandis que les changements Paderborn étaient Gerrit Holtmann, Uwe Hunemeier et Ben Zolinski, qui est entré par Dennis Srbeny, Klaus Gjasula et Abdelhamid Sabiri.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été présentés lors de la réunion. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Lucas Holer, Janik Haberer, Dominique Heintz et Luca Waldschmidt, tandis que l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Klaus Gjasula et Jamilu Collins et avec du rouge à Jamilu Collins (2 jaunes).

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Paderborn occupait la dix-septième place avec 15 points, au lieu de la descente en deuxième division, tandis que le groupe mené par Christian Streich Il s’est classé septième avec 29 points.

Le lendemain, la Bundesliga affrontera le SC Freiburg loin de chez lui contre lui Colognetandis que le Paderborn fera face à la maison devant VfL Wolfsburg.

Fiche techniqueSC Freiburg:Alexander Schwolow, Robin Koch, Manuel Gulde (Nicolas Hofler, min. 56), Dominique Heintz, Jonathan Schmid, Amir Abrashi (Vincenzo Grifo, min. 46), Janik Haberer, Christian Gunter, Lucas Holer, Chang-Hoon Kwon (Luca Waldschmidt , min.70) et Nils PetersenPaderborn:Léopold Zingerle, Laurent Jans, Christian Strohdiek, Sebastian Schonlau, Jamilu Collins, Klaus Gjasula (Uwe Hunemeier, min.76), Abdelhamid Sabiri (Ben Zolinski, min.88), Sebastian Vasiliadis, Christopher Antwi-Adjej, Dennis Srbeny (Gerrit Holtmann , min.62) et Kai ProgerStade:Schwarzwald-StadionButs:Christopher Antwi-Adjej (0-1, min. 48) et Abdelhamid Sabiri (0-2, min. 84)